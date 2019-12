"El verdadero contenido de la ley es delegar funciones del Congreso en el Ejecutivo", dice Tonelli

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El diputado nacional Pablo Tonelli (Juntos por el Cambio) afirmó hoy que el "verdadero contenido" del proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva "es delegar funciones del Congreso en el Poder Ejecutivo", y consideró que "la emergencia está probada que no resuelve nada".



Tonelli se refirió de esta manera al proyecto que fue aprobado esta mañana en la Cámara de Diputados, y que será tratado por la tarde en el Senado para convertirse en ley.



"El verdadero contenido de la ley es delegar funciones del Congreso en el Poder Ejecutivo. Está probado que la emergencia que no resuelve nada”, dijo esta mañana el legislador en declaraciones a radio El Destape.



En ese marco, el diputado sostuvo que “si le llamamos emergencia a que hay pobreza y gente sin necesidades básicas satisfechas, siempre hemos vivido en emergencia”.



Luego de más de quince horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó esta mañana, en general, el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la emergencia pública, que otorga facultades al Gobierno para instrumentar medidas ante la crisis económica.



Para Tonelli, “la solución sería dejar la movilidad (jubilatoria) como estᔠy, si bien reconoció que durante el año 2019 "es cierto que el Congreso funcionó poco", consideró que "eso no es razón para (declarar) la emergencia” económica.



Por otro lado, aseguró que desde Juntos por el Cambio hacen "autocrítica" de la gestión que realizaron durante la presidencia de Mauricio Macri, y admitió que no están "satisfechos con algunos resultados" de esa administración.