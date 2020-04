“En 2016 iba a dejar de correr, pero el Gobierno me dio el apoyo para seguir”

La familia

Está casado con María Josefina Pascual, con quien tiene un hijo, Pedro. Su padre se llama Fernando y su madre Rosa, además tiene una hermana, Agustina. “Mi familia siempre fue un apoyo fundamental para que yo corra”, comentó Facundo.

Sus inicios en el karting

“Cuando tenía 5 años, mi papá trajo un karting a mi casa y mi mamá lo quería matar. Íbamos los sábados a un baldío y se armaban carreras, dábamos tres vueltas a un óvalo. Me acuerdo que me caí a una acequia”, recordó entre risas.

Nacido el 14 de abril de 1986, a los 10 años empezó a correr en la categoría Stihl en el famoso “Zondita”. “Me acuerdo de que Marcelo Avón era mi preparador y Walter Bossano lo asesoraba, a veces viajaba desde Europa hacia la provincia para estar al tanto de la preparación del karting”, manifestó el piloto sanjuanino. En el año 2000 se coronó campeón cuyano de karting en la categoría Senior y en el 2002 dejó de correr.

Anécdotas

“Fui un día a probar al “Zondita” con unos amigos, giré bastante y creí haber realizado una buena vuelta, entonces cuando me bajé les pregunté qué tiempo había hecho y me dijeron que no lo habían tomado. Estuvieron tomando coca y comiendo galletas todo el tiempo”, recordó entre risas.

“Mis padres Fernando y Rosa me acompañaron siempre, gracias a ellos soy quien soy, fui a la universidad y me recibí de Licenciado en Economía. Cuando iba a la escuela, si no traía buenas notas no podía correr en karting”, agregó Facundo.

Su frustrado paso por la fórmula Renault

Luego de dejar de correr en karting, Facundo iba a hacer una prueba en Fórmula Renault pero su madre no lo autorizó, lo consideraba muy peligroso porque era un monoposto (auto sin techo). “Pasé 3 o 4 meses sin hablarle, pero después eso se me pasó y lo entendí”, reconoció.

Su debut en el automovilismo nacional

En el 2007 y con 21 años de edad, debuta en la Copa Mégane, bajo la estructura de Claudio Pfening. Fue un 4 de marzo del 2007 en Comodoro Rivadavia, carrera que ganó el misionero Carlos De Ley y Facundo terminó noveno. La primera victoria llegó el 30 de junio de 2007 en el Cabalén, con Nicolás Kern como invitado. Un año más tarde se consagra campeón de la categoría, logrando su primer título a nivel nacional.

“Ese fue mi primer título a nivel nacional. Fue una emoción tremenda, correr junto a pilotos como Agustín Canapino y Nicolás González, actuales pilotos de Turismo Carretera, fue un orgullo”, expresó el piloto de 34 años.

Zonal Cuyano

En 2009 compitió algunas carreras en la Clase 2 del Zonal Cuyano y se dio el gusto de ganar con un Ford Escort el “Gran Premio Vendimia”. “Gané una hermosa carrera, segundo terminó Fabricio Benedetti y tercero Fabricio Persia, dos amigos y dos de las personas más carismáticas del ambiente. Aparte fue podio completamente sanjuanino”, reconoció.

Turismo Nacional

Debutó en la Clase 3 del Turismo Nacional en 2009, y en 2010 logró su mejor resultado con un quinto puesto alcanzado en el autódromo “Parque Provincia de Neuquén”.

Top Race Junior y Series

En el año 2012 y bajo la estructura SDE Competición, se coronó por segunda vez a nivel nacional, conquistando cuatro victorias y subiendo otras cuatro veces más al podio. Este logro le permitió participar de algunas carreras en el Top Race Series en el año 2013.

Anécdota

En el mismo 2012 debutó en la categoría TC 2000, donde se presentó compitiendo en el Autódromo Eduardo Copello de su San Juan natal, al comando de un Renault Fluence de la Escudería Río de la Plata, con el cual obtuvo la victoria en esa misma fecha.

“Se dio la oportunidad de correr una fecha en San Juan. No la desaproveché, largamos quintos y ganamos la carrera en la última curva y en la última vuelta. Fue emocionante, con mucha gente en el autódromo. Lo mejor que me pasó en el automovilismo luego de salir campeón del TC Mouras en la última vuelta”, agregó el “gordo”, como lo llaman familiares y amigos.

Su paso por Europa

En 2013 tuvo su primera experiencia internacional, cuando corrió en la categoría Renault Clio Cup. “Corrí en circuitos como Paul Ricard (Francia), Imola, Silverstone, fue una experiencia fantástica”, comentó.

Campeón argentino de TC 2000

“Competir en Europa le dio un salto de calidad a mi carrera deportiva y me posicionó mejor en el ámbito nacional”, acotó. Tal es así que en el año 2014 recibió el llamado de Sergio Polze, titular del Sportteam, para conducir un Honda Civic, auto con el que logró un nuevo título a nivel nacional. “En ese momento alterné carreras del TC 2000 con la Renault Clio en Europa, fue un año espectacular y una alegría ser campeón junto a ese grandioso grupo humano”, manifestó.

Debut en Súper TC 2000

El logro de ese campeonato le dio la posibilidad de dar el salto al Súper TC 2000 al año siguiente, con el equipo oficial Renault. “Fue la experiencia más mala en el automovilismo, no estábamos en igualdad de condiciones con el resto de vehículos. Usaban en mi auto elementos descartados de otro, y el nuevo auto recién llegó en la octava carrera”, contó.

Su segundo paso por Europa

Fue en 2016, en la categoría Seat León Eurocup. “Otra muy buena experiencia, muy aprovechable en cuanto a técnicas de manejo, telemetría, órdenes de equipo, velocidad en curva, entre otras cosas. Todo me sirvió para volcar nuevamente mi aprendizaje en Argentina”, señaló Della Motta.

Llegada a la escalera del Turismo Carretera

Luego de regresar por segunda vez del Viejo Continente, el piloto sanjuanino iba a tomar la decisión de frenar su carrera deportiva debido a cuestiones presupuestarias y porque no aparecía ninguna categoría que colmara sus aspiraciones de continuar.

“Un día se realiza la presentación de la maqueta del Circuito San Juan Villicum en la Casa de la Historia y de la Cultura en Albardón, asistió el gobernador de la Provincia Sergio Uñac, junto al secretario de Estado de Deportes Jorge Chica y el presidente de la ACTC (Asociación Corredores de Turismo Carretera), Hugo Mazzacane. Me pongo a charlar con ellos tres y surge la posibilidad de subirme a un TC Mouras, lo que me daría la posibilidad en un eventual salto al TC Pista, de poder correr al año siguiente en el trazado albardonero. Es decir, que de no darse esa charla y contar con la ayuda del Gobierno, yo no hubiese continuado con mi carrera deportiva”, recordó.

Consagración en el TC Mouras 2017

Luego de ser habilitado por la ACTC para correr en el Mouras, debuta con un Chevrolet #144 del equipo Coiro Dole Racing, y se corona campeón en la última fecha en el autódromo “Roberto Mouras de La Plata”. “Esa fue la mejor maniobra de mi carrera deportiva, ya que pasé en la última vuelta a Maximiliano Vivot para lograr el título de la categoría”, recordó Della Motta. Este fue su cuarto campeonato argentino alcanzado.

Ascenso al TC Pista 2018

Después de coronarse campeón del Mouras, la Comisión Fiscalizadora de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, lo autoriza a correr en e2018 en el TC Pista y en 2019 para competir en el TC. En la primera categoría, lo hace con un auto del equipo Las Toscas Racing, terminando 14° en el campeonato de la categoría.

Debut en el Turismo Carretera 2019

Della Motta llegó a la categoría más histórica del país, siendo el séptimo sanjuanino en lograrlo. San Juan estuvo representada además por Eduardo Copello, Julio Devoto “Ampacama”, Juan Jesús Fernández, Henry Martín, Fabricio Benedetti y Fabián Flaqué. Hizo su debut en el autódromo “Concepción del Uruguay”, provincia de Entre Ríos, pero abandonó la competencia.

“Fue muy gratificante llegar a la máxima categoría y además la más histórica del país. Fui haciendo la escalera que correspondía, comenzando por el TC Mouras, siguiendo por el TC Pista y finalizando en el Turismo Carretera”, cerró diciendo.

Actualmente lleva dos competencias disputadas en el año, la primera en el autódromo “Cuidad de Viedma”, alcanzando el 21° puesto, y la segunda en el autódromo “Centenario de la provincia de Neuquén”, logrando la 34° posición.

Facundo Della Motta en cinco frases