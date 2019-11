"Esta situación no debe hacernos perder la brújula", advirtió el DT Frank Kudelka

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director técnico de Newell's Old Boys, Frank Kudelka, aseguró este mediodía en conferencia de prensa ofrecida en el Complejo de Bella Vista que "estamos en una situación expectante y aceptable por la campaña, y es un momento en el que las cosas buenas y malas no deben hacernos perder la brújula".



Sobre la situación del equipo luego de dos caídas consecutivas, el entrenador rojinegro confió que "uno siempre cree que la semana va a ser buena y que los partidos también. Más allá de los dos partidos perdidos en poquitos días este no va a ser fácil, como siempre lo dijimos, aún cuando ganábamos".



Requerido sobre los probables ingresos del delantero Alexis Rodríguez por el lesionado Cristian Insaurralde y del uruguayo Ängelo Gabrielli por Facundo Nadalín, Kudelka se excusó y respondió que "al equipo todavía no lo tengo porque nos falta un entrenamiento".



Newell's Old Boys recibirá el domingo, a las 15,30, a Defensa y Justicia, en partido por la fecha 13 de la Superliga.