"Estamos frente a un Presidente que está de gira de despedida", dijo Massa en Morón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos (FdT), Sergio Massa, retomó hoy las actividades de campaña y dijo que "el Presidente está de gira de despedida" y "haciendo anuncios virturales", durante su visita al partido de Morón, donde apuntaló al candidato a intendente Lucas Ghi, que enfrentará al Jefe Comunal Ramiro Tagliaferro, ex marido de María Eugenia Vidal. "Hoy los argentinos no aguantan más porque la economía está cada día peor. Estamos frente a un Presidente que está de gira de despedida, gastando millones, haciendo anuncios virtuales incumplibles, mientras los comercios y las Pymes tienen cada vez menos crédito, menos venta y más presión impositiva y más aumentos de servicios", advirtió Massa. "Yo le aconsejaría al Presidente que venga a caminar Morón, que venga a escuchar al vecino, y se va a dar cuenta que está haciendo una gira de despedida que lo deja al borde del ridículo mientras el país está cada día peor", arremetió el referente del Frente Renovador. Junto al candidato a intendente del FdT, que busca volver a ocupar el cargo que desempeñó hasta 2015, Massa visitó la fábrica de pastas Don Viola, donde fue recibido por uno de sus propietarios. "Hoy visitamos una pyme que sufre lo mismo que están sufriendo todas las pymes en la Argentina de Macri. Esto es caída de ventas y aumento de servicios con un tarifazo desproporcionado, pero sobre todas las cosas, la sensación de que hay una economía de subsistencia", sostuvo el candidato a diputado nacional tras la recorrida. Los candidatos también recorrieron el centro comercial de la estación El Palomar junto a la diputada nacional Cecilia Moreau, el diputado provincial Rubén Eslaiman, el dirigente y ex intendente de Morón, Martín Sabbatella y los concejales Martin Marinucci y Raúl Díaz, entre otros. La agenda de Massa continuó en San Fernando, donde junto al candidato a intendente de esa localidad bonaerense por el Frente de Todos, Juan Andreotti, mantuvo un encuentro con ex integrantes del Senasa, que "están preocupados por el desmantelamiento del sistema de inspección sanitaria y debatiendo políticas de Estado que le devuelvan el prestigio de nuestros productos nacionales en el mundo".