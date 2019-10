“Este modelo económico nacional está dejando un 40% de pobres”

A tres días de las Elecciones Generales de este próximo domingo, el gobernador Sergio Uñac recibió en Casa de Gobierno a DIARIO HUARPE y no dudó en decir que Alberto Fernández logrará un triunfo en primera vuelta. En este sentido se mostró confiado en que el Frente de Todos ampliará su ventaja sobre Juntos por el Cambio. También cargó contra Macri al decir que deja un país con 40% de pobreza y una desocupación que supera el 11%. Además resaltó que el próximo presidente apostará por la renta productiva en vez de la especulación financiera para poner al país de pie.

¿Cree que Macri tiene chances de alcanzar una segunda vuelta?

-Objetivamente nosotros somos muy prudentes de no definir cosas que la sociedad debe definir el próximo domingo, pero nada hace pensar que más del 47% que sacó Alberto Fernández el pasado 11 de agosto pueda variar, porque la situación económica está más delicada, porque han cerrado más empresas, porque el espejo con el cual se miraba Macri era Chile y hoy está siendo observado por el mundo porque la sociedad se ha expresado en función de una situación absolutamente delicada desde lo económico, desde lo social. Nosotros creemos que se pueden mantener la misma diferencia o ampliar. Pero lo digo en el marco del respeto que merecen los votantes y que tienen que ir el próximo domingo, en San Juan y el país, a expresarse. Pero yo creo que Alberto Fernández gana.

¿De lograr Macri alcanzar la segunda vuelta Alberto Fernández pierde chances de ganar?

-Yo creo que el sector de Cambiemos está manteniendo un núcleo duro que son 30, 32 puntos y por lo que exprese anteriormente respecto del análisis de lo económico y lo social en nuestro país ese será su piso y techo. Yo no creo que una eventual segunda vuelta pueda complicar las aspiraciones de Alberto Fernández, pero tampoco creo que pueda haber segunda vuelta. Solo con repetirse los resultados del 11 de agosto, la segunda vuelta no sería factible y no creo que nada haga pensar que ese 47% que votó a Alberto Fernández pueda cambiar su voto, porque en realidad puede mantenerse o incrementarse por lo que está pasando estos últimos días. Incluso hoy (por ayer) el dólar superó los $63, el contado con liquidación superó los $78, el dólar futuro, a diciembre, se habla de $81 y eso impacta en el bolsillo de los argentinos.

¿La suba del dólar se da por la desconfianza que genera un potencial triunfo de Fernández o porque los mercados quieren un triunfo de Macri?

-Yo creo que hay una tensión cambiaria que es tangible, la estamos viendo todos. Yo creo que se adelantó todo porque hay incertidumbre de lo que pueda pasar el lunes y la gente trata de empezar cubrirse. Ahora hay que llamar a la tranquilidad, porque en definitiva de nada sirve y nada suma que el dólar siga subiendo a niveles que hace cada vez más complicada la vida de los argentinos.

¿Usted es un hombre cercano a Fernández, qué le dice él de la situación que vive el país?

-Alberto primero está muy comprometido, aun con la situación que se sabe va a recibir el país si el 27 de octubre los argentinos lo acompañan con su voto. Él está muy entusiasmado en poder darle al país un rumbo distinto. Siempre dijimos que este modelo tenía una fuerte especulación sobre los sectores financieros y que obviamente era más importante poner dinero al 60, 70% u 80% de interés que poner el dinero en alguna actividad productiva de cualquier tipo. Alberto está entusiasmado porque tendrá un modelo que va a cambiar y va a salir de la especulación y va a ingresar en la producción. La producción es lo único que genera empleo. El 11 de diciembre no va a mejorar todo sólo por un cambio de gobierno, hay que implementar medidas que cambien la situación económica y social y que a partir de ahí eso decante en un mejor sistema de vida de los argentinos.

Mientras estaba el Debate Presidencial usted, a través de Twitter, contradecía a Macri por la revolución de los aviones y la obra pública ¿Cree que San Juan fue resignado por Nación por ser de otro color político?

-Nosotros accedimos a un convenio que nos pareció oportuno y nos sigue pareciendo oportuno, aunque lo más oportuno sería que nos empiecen a devolver el dinero que pusimos. Yo creo que si no me asistiese a mí la seguridad de lo que estoy diciendo no hubiera ido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vialidad Nacional tiene tres causas iniciadas por el Gobierno de la provincia y solamente pretendo la devolución de los dineros que ellos saben que le están debiendo a San Juan.

¿Macri lo decepcionó como presidente?

-Yo no tenía cifradas expectativas en él desde lo político porque yo pertenezco a otro sector de la política argentina. Obviamente tiene errores y virtudes, como el sector al que yo pertenezco, pero desde lo institucional obviamente que esperábamos que el país tuviera otro rumbo.

¿Qué rumbo?

-El rumbo de la producción y el empleo, no hay otra cosa más para inventar.

¿Usted siempre dijo que la renta productiva debe estar por encima de la renta financiera, sigue pensando lo mismo?

-Yo siempre dije lo mismo, desde mi primera declaración hasta la actualidad hemos dicho siempre lo mismo. Claro, cuando había alguna ventana para generar algo para San Juan, lo hemos tomado, pero además porque hemos aportado. La obra pública nacional tiene aporte de la provincia y cuando hemos llegado a mirar cuál era el nivel de inversión entre Nación y provincia estábamos poniendo más nosotros que ellos. Este modelo económico nacional está dejando un 40% de pobres, un 11% de desocupados con pico de hasta el 14% en algunas jurisdicciones y quienes nos hemos salido de esa lógica, los que hemos creído en el sector privado. En San Juan hemos creído que la sociedad puede vivir mejor, pero además si la sociedad vive mejor gasta y si gasta crece el consumo y si crece el consumo también lo hace la recaudación. Ese es el círculo en el que yo he creído y estoy seguro que ese es el círculo virtuoso en el que cree Alberto Fernández.

¿Qué balance hace de la gestión de Macri?

-Yo te puedo remarcar que el Gobierno entre lo bueno y lo malo tiene un saldo absolutamente negativo y es negativo porque nosotros tenemos indicadores que son aún peores de los que tiene Chile y sin embargo acá estamos apostando a mantener una elección que genera una expectativa de cambio y en Chile como el recambio sería en 2021 la sociedad está haciendo lo que vemos. Desde acá nos solidarizamos con lo que está pasando en el vecino país. Yo diría que el salgo es absolutamente negativo porque no creyeron en la política, porque no creyeron en el sector privado, porque no creyeron en la economía y si creyeron en la especulación. La especulación genera un solo camino que es la desaceleración de la economía, vaciamiento de las cuentas públicas, un alto endeudamiento y que es obviamente una situación que deja al país en indefensión.

¿Alberto dijo que es lo mismo que Cristina, usted considera que son lo mismo?

-Cristina tuvo grandes gestos y básicamente han estado encaminado en ceder el primer lugar de la política argentina. Era claramente la referente de la oposición, cedió ese lugar y armo un esquema de unidad. Lo que sí digo es que Alberto cuando tuvo que criticar, lo hizo; cuando tuvo que renunciar, renunció y lo dijo creo es en relación a que son lo mismo en cuanto a la visión de país que tienen. Desde esa lógica seguro son lo mismo.

Alberto criticó fuerte al kirchnerismo ¿Esto le puede generar algún problema con el núcleo duro del espacio de Cristina?

-Yo creo que no y además los dirigentes políticos no tenemos más margen para el error. Con ese análisis de que no hay más margen para el error, creo que Alberto, que es un dirigente de valía, de experiencia, va a saber lograr ese necesario entendimiento que le hace falta al país.

¿De ganar el domingo, qué medida debe tomar ni bien asuma la presidencia Alberto Fernández?

-El 11 de diciembre comienza un proceso distinto al que venimos teniendo en el país, pero ese proceso necesita tiempo para ir generando los primeros beneficios. Yo no creo que haya que tomar una sola medida, para mí de haber un paquete de medidas vinculadas al trabajo, la producción, a la presión tributaria, a esquemas que por ahí tienen contenido el desarrollo de inversiones en el país. No podría definir una sola medida puntual, si un conjunto de cosas que hagan que el país salga de la especulación financiera y vuelva al círculo virtuoso del trabajo, la producción y el empleo.

¿Si Fernández es presidente le pedirá por alguna ley o trato especial para la minería?

-Estamos trabajando con todo el equipo del Ministerio de Minería, con Alberto Hensel, en una serie de medidas que deberían tomarse. No están absolutamente definidas y te explicó por qué. Debemos ser muy respetuosos de que no hemos ganado la Elección General y recién a partir de ahí nos sentaremos a proponerle que debe pasar desde el punto de vista de la minería. Le vamos a proponer una seria de medidas y puede estar una modificación a la Ley de Glaciares.

¿Hensel será el secretario de Minería?

-Alberto Fernández ha visto con muy buenos ojos lo que hemos desarrollado en materia minera en San Juan. Porque además hubo política de estado, hemos pasado de un gobernador a otro y nos hemos preocupado por darle un carácter de planificación a la minería. Él lo ve bien y yo creo que ve bien lo que San Juan hizo fundamentalmente desde el 2015 hasta ahora, conmigo como gobernador y con Alberto Hensel como ministro de Minería. Tengo buena referencia de lo que Fernández expresó, pero no más que eso.

También se rumorea que Gioja podría ocupar un cargo en el Gabinete ¿Hay algo de esto?

-Que lindo sería esto. Hay preguntas variadas por dirigentes en distintas áreas, pero eso no quiere decir que serán funcionarios nacionales. Si logramos esas dos cosas sería muy bueno. Quizás nunca San Juan haya logrado colocar dos personas en cargos relevantes y de lograrlo sería un gran avance.

¿Si gana Fernández tratará de llegar a un acuerdo político por la deuda de Nación que San Juan judicializó?

-Sí, también intentamos llegar a un acuerdo político con este Gobierno y no se pudo. Incluso ellos han desconocido la deuda y la única salida fue judicializarla.

¿Ahora si gana Macri entonces hay que dar por perdida esa batalla?

-No, la deuda está judicializada. No son mis dineros, yo con mi dinero puedo hacer lo que crea conveniente, pero acá son los dineros de todos los sanjuaninos y el único camino es recuperarlos.

¿San Juan denunciará penalmente a Macri?

-Han comenzado a devolver el IVA, Ganancias todavía no, pero creo que lo harán porque han sido intimados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo descarto eso porque tienen que acatar la medida judicial.

¿Qué opinión tiene de los últimos encontronazos de Alberto Fernández con la prensa?

-No seguí en detalle, pero hay algo que la prensa no debe dejar de reconocer y es que Alberto se somete a cuanta pregunta le hacen. Hasta hoy atiende a todos y si tuvo algún entredicho es normal.