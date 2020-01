"Estoy feliz de volver al ruedo", admitió Crespo sobre su llegada al "Halcón"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Hernán Crespo aseguró sentirse "feliz de volver al ruedo" por su nueva experiencia como técnico en Defensa y Justicia en reemplazo del DT saliente Mariano Soso.



"Estoy feliz de volver al ruedo y de ser parte de esta idea que lleva muchísimo tiempo", declaró Crespo en conferencia de prensa tras su primera práctica al frente del "Halcón" de Varela.



"Quiero agradecer a la institución por haberme elegido para seguir una linea de juego y de conducta que me identifica", agregó el técnico que comandará su segundo plantel en el fútbol argentino luego un paso de 15 partidos por Banfield.



Crespo, de 44 años, además asumió como "una responsabilidad" tomar las riendas del conjunto de Florencia Varela y destacó el trabajo realizado por los entradores anteriores del club.



"Es una responsabilidad por todo lo que viene haciendo la institución desde hace años con (Mariano) Soso, (Sebastián) Beccacece, (Jorge) Almirón y (Ariel) Holan. Es hermoso que me hayan elegido para continuar ese legado", dijo.



Por último, "Valdanito" se refirió a la participación de su equipo en la próxima edición de la Copa Libertadores, torneo que ganó en 1996 como futbolista de River Plate.



"Dentro de un mes va a pasar algo histórico para la institución, la gente y para mí. Que te llamen a dirigir un club que va a jugar la Copa Libertadores no se da todos los días", concluyó Hernán Crespo.



Defensa y Justicia integra el Grupo G con Olimpia, de Paraguay, Santos, de Brasil, y Delfín, de Ecuador.



El cuerpo técnico de Crespo está conformado por Juan Branda (ayudante de campo), Gustavo Nepote (entrenador de arqueros), Alejandro Kohan y Gustavo Satto (preparadores físicos) y Tobías Kohan (analista).



El debut oficial de Hernán Crespo como entrenador de Defensa y Justicia será el próximo sábado, como visitante, ante Atlético Tucumán, por la fecha 18 de la Superliga Argentina.