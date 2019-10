"Faltan mujeres músicas en el folclore", dijo Salamanca, la artista que abrirá el ENM en La Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La intérprete y compositora Milena Salamanca, revelación del festival de Cosquín por su voz y danza, convocada para abrir el 34 Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) que se realizará entre el sábado y el lunes en La Plata, reflexionó sobre "la falta de mujeres músicas que existe en el folclore". “La pregunta que me hice cuando me convocaron fue:¿Tendré que llevar toda una banda de mujeres o no?, y ahí se me vino esa dicotomía”, dijo a Télam la cantautora horas antes de iniciarse el ENM en el Estadio Único de La Plata, para el que se esperan unas 200 mil mujeres de todo el país. La artista de 26 años nacida en La Plata realizó en su ultima presentación en el festival de Cosquín una intervención con imágenes de mujeres de la historia argentina y músicas con pañuelos verdes subiendo al escenario la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “El ambiente del folclore es un ambiente de raíz muy machista, difícilmente me relaciono con músicas mujeres y si hay son solistas, no hay tantas mujeres que toquen la batería, el bajo, la guitarra, que toquen música como sesionistas (contratados especialmente para realizar una actuación en vivo) o que sean del staff de bandas. Es más difícil hacer proyectos colectivos”, señaló la artista. Por eso, le impactó “darse cuenta” de que no contaba con músicas para integrar el conjunto que demandaba la presentación en el ENM. “Al principio me chocó darme cuenta de esa realidad, de repente tuve que ponerme a hacer una especie de mini casting por todos lados, investigué y busqué músicas", contó a Télam. Salamanca explicó que comenzó a buscar músicas no del folclore, "pero que pudieran resolver y comprometerse con la propuesta de este evento”, y logró armar “una banda de seis personas, otra banda invitada de caños, una cuerda de candombe de tres y un coro de cinco chicas”. "Ahora sabemos que tenemos 15 minutos para explotar y dar todo, así que ahí estaremos”, aseguró Salamanca sobre la presentación de mañana a las 9.30. "Me críe con mucha exigencia y criterio, mi papá es músico (el jujeño Luis Salamanca), mi mamá es bailarina; somos cinco hermanos y crecí en un ambiente artístico, folclórico, autogestivo de mucha lucha cultural, por la música andina", señaló sobre sus orígenes. La cantante, que está a punto de lanzar su segundo disco de estudio --el primero, K’arallanta, tiene un repertorio de raíz andina con alcance latinoamericano--, tendrá a su cargo el inicio del ENM junto a Verónica Arce (piano), Ángeles Mendoza (cantautora y guitarra), Agustina Barrozo (bajo), Candelaria Portillo (flauta) y Guille Sonoti (flauta).