"Golpeamos en los momentos justos", dijo el goleador de San Lorenzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El goleador de San Lorenzo Adolfo Gaich, autor de los tantos para el 2 a 0 de esta tarde ante Patronato de Entre Ríos, por la fecha 15 de la Superliga, aseguró que golpearon "en los momentos justos" para obtener la victoria.



"Golpeamos en los momentos justos, hay que ajustar un poco para no sufrir tanto, pero ganamos bien", dijo Gaich en diálogo con Fox Sports.



"Fue una tarde completa, estoy feliz, pero esto es un trabajo en conjunto. Este ciclo de (Diego) Monarriz me dio más regularidad y estoy contento por demostrar esa confianza en la cancha", manifestó el atacante de 20 años.



El arquero Sebastián Torrico, pilar de la victoria con sus atajadas, elogió a Gaich porque fue "contundente" y apuntó que San Lorenzo ratificó como local su buena producción ante Argentinos Juniors, uno de los punteros junto con Boca, en la fecha 13.



"Por suerte me tocó aparecer en esos momentos que nos atacaron. Desde que llegué que San Lorenzo busca arquero, pero vivo el día a día. Estoy un lugar privilegiado, cuando me toque atajar tengo que hacerlo de la mejor manera", indicó Torrico, quien fue ovacionado por los hinchas durante el partido.



"Me siento con muchas ganas. Me quedan seis meses más y en junio definiremos qué haremos. Nos ilusionamos con pelear el campeonato, teníamos que volver a ganar de local, lo hicimos y tenemos que terminar el año lo mejor posible para el próximo ser protagonistas", señaló el arquero mendocino de 39 años.



Por su parte, el volante paraguayo Ángel Romero también destacó la "contundencia" de San Lorenzo.



"Este equipo está en construcción, tenemos que sumar lo máximo posible y esperar a que termine el año para mejorar", agregó Romero para Fox Sports.