"Habrá una tendencia a las 21 y resultados más definitorios a la medianoche", asegura Adrián Pérez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación Argentina, Adrián Pérez, dijo hoy que "los primeros resultados de la elección general de mañana se conocerán a partir de las 21, los que marcarán una tendencia; y a la medianoche, estarán los resultados más definitorios".



El funcionario alertó además sobre información falsa que circula en las redes, como la que dice que "si alguien no votó en las PASO no puede votar en la general", con lo que consideró que "incluso se va a ampliar el nivel de participación".



"Habrá una tendencia a partir de las 21, y ya tendremos los resultados más definitorios cerca de la medianoche", indicó Pérez en diálogo con radio Mitre.



Según el funcionario eso se conseguirá "gracias a que ya no hay más traspaso físico de los telegramas, y, en cambio, se han instalado centros de transmisión en las escuelas".



"Esto nos permite que los partidos políticos puedan fiscalizar más fácilmente y que estén los resultados más rápido. Así que la gente se puede ir a dormir con un resultado más definitorio, algo que sucederá alrededor de la medianoche", insistió.



No obstante, Pérez consideró que "tenemos un sistema viejo y por eso nosotros (por el Gobierno) insistimos tanto en modificarlo, pero hubo una gran resistencia", recordó en referencia a la oposición de diferentes espacios políticos, sobre todo, de distintos gobernadores de la oposición.



Y recordó que "la Argentina es uno de los pocos que mantienen la boleta partidaria, ya que en otros lugares de la región otros usan la boleta única electrónica".



Por otra parte, descartó "información falsa" como "la que dice que si alguien no votó en las PASO no puede votar en la general".



"No es así, por el contrario, creemos que se ampliará la base de participación a más de un 80 por ciento", aseguró, tras recordar que el nivel participativo el 11 de agosto pasado se ubicó "en el 76,5 por ciento".



Sobre el final, el funcionario deseó "una jornada con alta participación, y le recordó "a la gente que averigüe previamente donde vota, en la dirección www.padron.gob.ar, de la Cámara Nacional Electoral (CNE).