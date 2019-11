"Hay que profundizar la cultura del encuentro y la UCR debe ser protagonista y frentista" dice Posse

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El reelecto intendente de San Isidro, Gustavo Posse (UCR-Cambiemos), sostuvo que en los próximos años la Argentina debe "profundizar la cultura del encuentro", y consideró que el radicalismo debe tener un papel "protagónico y con vocación frentista" desde su lugar en Cambiemos.



En una entrevista con Télam, Posee opinó que es necesario que los legisladores bonaerenses que asumirán por su espacio trabajen pensando en los intendentes, y consideró que Cambiemos "no debe privarse" ni de un líder como Mauricio Macri ni de las figuras emergentes.



"Desde (Marcelo T. de) Alvear, Macri es el primer presidente no peronista que logra terminar el mandato. Se trata de una persona que nos representa y supo liderar un tiempo difícil. No hay que privarse de nadie. La Argentina requiere de todos", dijo Posse.



Y agregó que el país "tampoco debe privarse de las figuras emergentes, como Alfredo Cornejo (gobernador saliente de Mendoza, diputado electo y titular de la UCR) u Horacio Rodríguez Larreta" (el jefe del Gobierno porteño).



Sobre la Legislatura que vendrá para la provincia de Buenos Aires, fue taxativo en pedir que "en la negociación política estén primero los municipios".



"Lo más importante es que los municipios sigan siendo viables para responder a las necesidades de la ciudadanía", argumentó.



Y consideró que "el municipio bueno es el que funciona bien respecto a las necesidades primarias, y que logra reemplazar las ausencias del Estado en materia de seguridad, salud, etc.".



Sobre la transición en marcha entre la gobernadora María Eugenia Vidal y el mandatario electo Axel Kicillof, Posse contó que todavía no hubo contactos con los intendentes de Cambiemos, pero opinó que hay tiempo para eso.



"Queda la decisión (de la nueva gestión) de cómo va a querer tratar con la oposición. No son dirigentes, se trata de responsables de ciudades enteras, que gobiernan una parte de la población de la provincia de Buenos Aires", dijo sobre los intendentes como él, que no responden al peronismo.



"Uno entiende que se debe profundizar la cultura del encuentro", sostuvo en este sentido.



Sobre Cambiemos, afirmó que cada uno de sus tres socios (PRO, UCR y Coalición Cívica) "tiene que hacer su reorganización si la necesita", elogió la postulación de Cornejo para ser reelecto al frente del radicalismo y abogó porque su partido asuma un papel "protagónico y con vocación frentista".



Sobre Vidal, elogió la "muy buena experiencia" que fue gestionar con alguien de su mismo color político, pero resaltó, sobre todo, su "trato pluralista con todos los municipios".



"Ahora hay que acompañarla a llegar al final del mandato, no podemos pedirle más ni ponerle rótulo, llegar bien al final de la gestión es lo que le da la estatura política que necesita para la nueva etapa", analizó sobre el rol que jugará Vidal hacia el futuro.



Finalmente, Posse expresó que "hay que respetar lo que votó la gente en la Nación y la provincia, pero también el voto de los municipios".



Y abogó por "menos diferencias y más unión, sostenida en políticas de Estado para que la ciudadanía sienta los beneficios de la buena política, y no lo contrario".