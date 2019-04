Jorge Martínez defendió a Darthés: "Es un tipo sano y familiar"

Jorge Martínez salió en defensa de Juan Darthés, durante una entrevista en Radio Mitre. Darthés fue denunciado de violación por Thelma Fardin y acoso por varias mujeres más.

Consultado específicamente sobre la denuncia de Thelma contra Darthés, el actor dijo: "No, no opino. Cómo vas a opinar si no sabes qué paso. Si yo hubiera estado te doy una opinión. Me sorprendió mucho que se nombre a Darthés. Lo considero muy familiar, muy de hogar, un tipo muy sano y trabajador. Me parece un tipo bárbaro. Pero de ahí a opinar si lo hizo o no, no sé".