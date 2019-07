"La búsqueda de la verdad por lo del atentado es una política de Estado"

Pasaron 25 años, pero se acuerda de la tragedia como si fuese hoy. Leonardo Siere aseguró que no pierde la esperanza de que l investigación judicial esclarezca el hecho, se mostró de acuerdo con la figura del juicio en ausencia que debate el Congreso y que serviría para juzgar a los iraníes acusados por el hecho. Además, dijo que se sienten acompañados por toda la sociedad argentina y aseguró que en San Juan no hay señales de antisemitismo.

-A 25 años, ¿qué recuerda del día de atentado?

-Me acuerdo a la desolación, gente herida, los fallecidos, de la escena completa. No te acordás solamente de una imagen estática como si fuera una foto, sino como si fuera una película. De gente buscando desesperada a sus familiares.

-Habiendo pasado tantos años, ¿confía en que el caso se va a resolver?

-Siempre está la esperanza, pero el paso de tanto tiempo no ayuda, no favorece. Todos están trabajando para eso, la sociedad necesita que se resuelva.

-¿Está de acuerdo con el juicio en ausencia?

-Me parece que es un camino necesario. Hay un pronunciamiento y una imputación y no visualizo otra forma de juzgar a los iraníes. Es utópico que se presenten espontáneamente, más cuando han dicho que no confían en la Justicia argentina. Hay una comisión en Diputados que sacó un dictamen favorable, debe pasar a otra comisión, después al recinto y por último, a Senadores. Es todo un proceso para que se apruebe, pero es un camino necesario.

-Distintas facciones políticas se cruzaron por la investigación, ¿para todos los Gobiernos fue prioridad?

-El arco político se ha involucrado en llevar adelante una investigación. Creo que trasciende a los Gobierno, sabe la verdad del atentado es una política de Estado que excede a un Gobierno de turno. Si creo que el memorando con Irán generó un retroceso, que no era el camino correcto.

-¿Cree realmente lo que dicen algunos de que con el memorando se buscaba encubrir lo que pasó?

-No lo sé. Lo único que yo digo es que no era la forma idónea. No sé si era que no se quería progresar, pero sí que el memorando no iba a servir.

-¿Le parece bien que el Gobierno declare grupo terrorista a Hezbollah?

-Es importante identificar a los grupos de acción, a los que están movidos por la ideología del odio. Es un grupo pro-iraní que en el Líbano se inscribió como un partido político, pero a nivel internacional actúa como terrorista y todo occidente lo ha declarado así. Es importante, porque a partir de estos los países pueden trabajar en conjunto.

-¿Sienten la solidaridad de la sociedad en su conjunto?

-La sociedad de este país está solidarizada. El paso del tiempo genera una especie de acostumbramiento, de debilitamiento. Pero la solidaridad plena de la ciudadanía si está, no hay dudas.

-Distintos líderes vienen llamando a dejar el extremismo religioso a dejar las armas, ¿ve algún avance, sirvió de algo?

-Siempre sirve persuadir hay que persuadir. En el mundo hay una dinámica distinta. El país es un ejemplo, pero en Europa fundamentalmente hay mucha intolerancia. Son realidades distintas.

-¿Los miembros de la comunidad judía sufran aquí en San Juan actos de discriminación por sus convicciones religiosas?

-En San Juan no se perciben actos u aspectos de intolerancia religiosa, lo dice un informe del INADI. En la provincia hay un clima de fraternidad. Lo mismo hay que estar siempre alerta. La lucha contra el antisemitismo es constante, hay dinámicas que no entienden que todos somos hermanos.

Frases

“No sé si lo de Nisman está entrelazado con lo del atentado. Puede que tengan puntos en común. Pero se pueden resolver en forma separada, no están supeditados uno a otro”.

“Hay que preguntarles a las familias de las víctimas cómo toman lo de la indemnización. Pero está claro que ninguna reparación económica compensa la pérdida de un ser querido”.

Actividades

Las autoridades de la Sociedad Israelita y los familiares de Jorge Antúnez, sanjuanino que falleció en el atentado, visitarán hoy en la mañana al gobernador Sergio Uñac. A las 20.30, en la sede de la institución, se celebrarán un acto.