“La fábrica militar de Jáchal vino para quedarse”

El ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, estuvo de visita en San Juan para entregar movilidades en la dependencia de Fabricaciones Militares de Jáchal y recorrer, junto al gobernador Sergio Uñac, el Regimiento de Montaña 22 (RIM 22).

En diálogo con DIARIO HUARPE dijo que el objetivo en potenciar el trabajo en el departamento norteño para crear nuevos puestos de trabajo.

También hizo referencia al ascenso post mortem de los 44 tripulantes del ARA San Juan y no dudó en decir que encontró un Ministerio de Defensa desatendido. Además de las Fuerzas Armadas con poco equipamiento.

¿A qué vino a San juan?

-La visita a San Juan tenía dos ejes. Por un lado la visita a Jáchal poniendo en funcionamiento un nuevo equipamiento para la fábrica militar que tenemos allí y en segundo lugar tener una recorrida por el RIM 22 que nos permitirá ver que se está haciendo, ver sus instalaciones y también tener una charla con el personal de cuadros del regimiento.

Lo que fuimos a decirle a los jachalleros en particular y los sanjuaninos en general que la fábrica miliar de Jáchal vino para quedarse. En el periodo anterior tuvieron momentos de angustia, pero nosotros queremos potenciarla. Entre otras cosas porque queremos potenciar la industria de la defensa.

¿Potenciar la fábrica de Jáchal significa generar nueva mano de obra?

-El presidente de la Nación me dio todo el apoyo para que desarrollo la industria de la defensa. También me dijo que la incorporación de personal tiene que estar acompañado de un plan de desarrollo y negocio. Eso quiere decir que no podemos tener unidades económicas que sean deficitarias. Entonces en la medida que nosotros logremos mayor desarrollo, también tendremos más producción y así incorporar a más trabajadores.

Los familiares del ARA San Juan dicen que el ascenso post mortem debía darse más allá del decreto presidencial ¿Si esto es así por qué sacaron este decreto?

-Si no existía el decreto no se procedía con esto. La realidad es que hay distintas interpretaciones de la ley y de ese artículo en particular. No todos los miembros de las fuerzas armadas que fallecen en alguna actividad terminan siendo ascendidos. Ese artículo en cuestión establece el ascenso en el caso de fallecer en tiempos de guerra y nosotros estamos en paz. Es por eso que, independientemente de esa consideración, nosotros creíamos que teníamos que proceder con el ascenso post mortem y fue una decisión del presidente Alberto Fernández de realizar este ascenso. Esto fue una fuerte decisión política de nuestro gobierno de reconocer a los 44 tripulantes.

¿En qué condiciones encontró el Ministerio de Defensa?

-Desatendido, con poca gestión, con poco interés por el funcionamiento. En términos generales vi que se llevó adelante una política de defensa que estuvo marcada por una política de ajuste fiscal. Entonces se cerraron fábricas militares, se despidieron trabajadores y cerraron unidades militares. Esto lo hicieron siguiendo lógicas del ajuste fiscal y no de la política de defensa.

¿En materia de Defensa cómo está el país?

-Necesitamos equipamiento para la fuerza sin dudas. Las fuerzas armadas necesitan estar equipadas, necesitamos mejorar el equipamiento. Reconozco la situación y tengo en claro que debemos trabajar en el tema. También reconozco la situación económica en la que está el país y en la medida que podamos resolver el problema económico vamos a tener posibilidades de resolver el equipamiento de las fuerzas armadas. Necesitamos personal capacitado, con mística, pero al mismo tiempo necesitamos un personal equipado adecuadamente.