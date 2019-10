"La figura de Lavagna ha crecido porque sabe qué hacer para salir de la crisis", dice Urtubey

El gobernador de Salta y candidato a vicepresidente por el espacio Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, señaló hoy que la figura presidenciable de Roberto Lavagna “ha crecido muchísimo porque sabe qué hacer para salir de la crisis económica”, al visitar la capital jujeña a doce días de las elecciones generales. El mandatario salteño se reunió este mediodía con los candidatos a diputados nacionales por Jujuy del espacio, Alejandro Snopek y Ana Alarcón, con quienes compartió la idea de contar con un próximo gobierno que sea “federal e integrador de la Argentina”. “Tenemos una enorme expectativa", manifestó en relación de las elecciones del 27 de octubre al analizar que luego de "las primarias ha pasado una crisis muy fuerte y eso ha hecho que muchos argentinos miren a Roberto Lavagna como el único de los candidatos capaz de sacarnos de una crisis económica", sostuvo Urtubey. En una conferencia de prensa realizada en un hotel céntrico de San Salvador de Jujuy, Urtubey consideró que el candidato de Consenso Federal fue “el único que le dijo a los argentinos lo qué es lo que va hacer con el país", durante el debate presidencial del domingo pasado. “Si están buscando peleas o chicanas con Lavagna, él no está para esas cosas”, indicó al opinar que “es cierto que es más atractivo la pelea, pero lamentablemente eso ha puesto a la Argentina en el lugar en el que estamos”, criticó. Aseguró que “en los últimos dos meses la figura de Roberto Lavagna ha crecido muchísimo en la consideración pública”, y afirmó que "muchos argentinos piensan que es quien puede sacar al país de esta fuerte crisis”. Asimismo dijo que polarización entre los candidatos presidenciables Alberto Fernández y Mauricio Macri “se ha virtualizado por la enorme distancia de las Paso. Me da la sensación que el gobierno de Macri no es la fuerza competitiva para evitar la vuelta del kirchnerismo”, manifestó. Antes, el gobernador salteño explicó que la alternativa de la que forma parte conformó “un espacio que no busca acomodarse en un espacio de poder, sino que lo busca salir de la confrontación y lo hacemos desde una mirada esencialmente federal“. “Aspiro a ser vicepresidente de la Nación, pero principalmente aspiro que nuestros candidatos a diputados nacionales puedan ser representantes porque su compromiso no está en un bloque grande sino está en su gente y esa es nuestra fortaleza”, expresó finalmente.