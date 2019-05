La hermana de "Marito" Silva pide que el joven quede libre

El joven Mario Silva es un viejo conocido en las comisarias locales, los investigadores policiales aseguran que comenzó a cometer delitos a los 11 años, hace menos de una semana, quedó detenido y deberá cumplir condena de cárcel. Ahora su hermana pide quedar "a cargo de él" para poder cuidarlo y sacarlo de la droga.

Este joven se hizo conocido a los 11 años cuando fue detenido por robarle el arma reglamentaria a un policía y luego siguió con una larga lista de delitos. La historia de "Marito", como todos le dicen, volvió a los diarios hace un par de meses cuando el joven se escapó de un centro de rehabilitación en Buenos Aires. Su hermana Noe envió mensajes a todos los diarios e intentó por todos los medios dar con el joven que sufre serias adicciones. Las autoridades no lograron dar con este hombre hasta que lo detuvieron y terminó condenado por el sistema de Flagrancia.



Hace poco, personal de la Comisaría 25ª del Barrio Hualilán de Rawson, realizaba un operativo de prevención, junto a efectivos de la Motorizado Nº 2, y observaron a un sujeto generando disturbios en calle, era Silva quien se negó a la detención.

Tras los disturbios, los efectivos detuvieron al joven y encontraron que tenía en su poder dos caros celulares que figuran como robados o extraviados que están registrados en E.N.A.C.O.M. (Ente Nacional de Comunicaciones de la República Argentina), como denunciados como robados, hurtados o extraviados.

El caso está por el momento en el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, pero no se descarta que pase a la Justicia de los adultos ya que el joven habría cumplido la mayoría hace pocos días. Ante una inminente pena de cárcel, su hermana Noe pidió poder hacerse cargo del joven.

"Yo soy la hermana tengo derecho a hablar, me quiero hacer cargo y llevarlo a la escuela y hacer un tratamiento ambulatorio, él se merece una oportunidad, no es mal pibe sólo que sufrió mucho de chico", aseguró su hermana quien dijo que Marito estuvo encerrado "casi toda su niñez". Él no violó a nadie ni mató, sólo robó nomás", opinó la joven quien aseguró que reclamará por su hermano ante la Justicia y aseguró que los celulares con los que detuvieron a su hermano no eran robados, sino que eran de sus familiares y que no tenían factura porque los compraron usados.