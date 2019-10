"La justicia electoral ha decidido cambiar algunos presidente de mesa", reveló Frigerio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, reveló hoy que "la justicia electoral ha decidido cambiar algunos presidentes de mesa en virtud de que se había detectado que tenían una afiliación partidaria y en algunos casos han modificado los delegados judiciales en algunas escuelas" para la elección presidencial del domingo próximo.



Frigerio, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, aclaró no obstante que "non casos numerosos sino puntuales en alguna jurisdicción", que no precisó.



Asimismo, el ministro planteó que "la fiscalización" de la elección el domingo "es responsabilidad de cada uno de los partidos políticos y esperemos que puedan tener sus fiscales sentados en todas las mesas" de votación.