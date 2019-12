“La Ley 7722 es un tema de Mendoza, pero el agua es un tema de todos”, afirmó Cabandié

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, aseguró hoy, en relación con la reforma de la ley mendocina de minería que “tenemos claro que la Constitución Nacional establece que estos recursos son de las provincias, y la ley 7722 es un tema de Mendoza, pero el agua es un tema de todos”.



En medio de la controversia que se generó en torno a este tema, el gobernador Rodolfo Suárez anunció este mediodía que suspenderá la reglamentación de la ley minera, y que se generará un diálogo abierto "sin generación de miedos, garantizando la paz social, porque lo que más quiero es cuidar el agua".



"Voy a suspender la reglamentación de la ley", adelantó hoy el gobernador, y anunció que habrá debates para generar un diálogo abierto y consenso social porque queremos cuidar el agua y que haya trabajo de calidad".



Cabandié, en una entrevista radial en AM 530 Somos Radios, afirmó que “el Presidente y todos en general estamos muy preocupados”, y recalcó sobre la movilización y la concientización de la ciudadanía de la provincia: “Me parece que marca un camino que, evidentemente, no tiene consenso en la sociedad mendocina”.



“Hay una cuenca hídrica -explicó el ministro- que es la del Desaguadero, la cuenca del Atuel, donde hay varias provincias. Por lo tanto, mi competencia como ministro de Ambiente está en cuidar los aspectos ambientales del agua”.



Y aclaró que “esto es una ley provincial y desde el '94, con la reforma constitucional, estos recursos son potestad de las provincias. La ley mendocina que habilita esta minería evidentemente no está teniendo consenso en la sociedad, y además es un tema que tiene que resolver el gobernador y la Legislatura de esa provincia”, afirmó el funcionario.



Sobre la vitalidad de este recurso natural, el ministro sostuvo que “hay estudios científicos, de la Academia, que están marcando evidentemente que Mendoza tiene un problema con el agua, hay escasez de este recurso. El cambio climático llevó a reducir los volúmenes de los glaciares y eso produce un estrés hídrico en la provincia”.