"La machirula es Cristina Kirchner", dice Patricia Bullrich en defensa de Macri

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo hoy que "la machirula es Cristina Fernández de Kirchner", luego del cruce entre la ex mandataria y el presidente Mauricio Macri.



"Es más importante el fondo de lo que dijo (Macri). Me parece que, primero, es un término inventado por Cristina, así que en todo caso la machirula es ella", dijo Bullrich en declaraciones a radio Mitre.



"La idea es haber expresado esta realidad en Argentina que gasta y gasta y luego cuando no puede pagar se empieza a quejar a otros, es al revés", agregó la ministra.



"Acá la frase rotunda es la que dijo el Presidente, y haberle dicho machirulo es de una machiruleada por parte de ella", según indicó la titular de la cartera de Seguridad.



La polémica se originó cuando Macri esta semana, en un acto de campaña, dijo: "Lamentablemente, el gobierno anterior despilfarrando las reservas del Banco Central, el ahorro de los jubilados y las reservas de energía, de gas y petróleo, generó un clima de corto plazo como hace el populismo, que hipoteca el futuro para que vivas un presente. Y cuando se acaba, se acaba".



"Es como escuchaba decir a una persona en un video que se viralizó. Es como que le cedas la administración de tu casa a tu mujer y tu mujer, en vez de haber pagado las cuentas, usó la tarjeta. Usó la tarjeta y un día te vienen a hipotecar la casa", dijo Macri, lo que despertó críticas de la oposición.



Luego de esas declaraciones, Cristina Kirchner escribió en su cuenta de Twitter: "Vieron?!! Yo les dije que era un machirulo".



La ex presidenta ya había utilizado el término 'machirulo' para referirse a Macri, luego de que el jefe del Estado -en mayo del año pasado- hiciera un llamado a los senadores opositores para que "demuestren que existe un peronismo responsable y confiable que no se deja conducir por las locuras que impulsa Cristina Fernández de Kirchner",



"Tratar de loca a una mujer. Típico de machirulo", escribió la ex presidenta en aquella oportunidad.