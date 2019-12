"La muerte no repara el daño", dicen víctimas de abuso sobre el suicidio del sacerdote Lorenzo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Víctimas de abusos sexuales afirmaron hoy que "la muerte no repara el daño" en alusión al suicidio del sacerdote Eduardo Lorenzo, horas después de que se ordenara su detención por cinco casos de abusos a menores, mientras que el abogado querellante en la causa denunció que la decisión del religioso significó "un alivio para los cómplices".



"La muerte no repara el daño: lo único que repara el daño causado a las víctimas es la Justicia. La muerte de Lorenzo confirma que los sobrevivientes dijeron y dicen siempre la verdad y que aún en esta situación, las únicas víctimas son sobrevivientes del cura", señaló un comunicado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina.



Lorenzo, acusado de al menos cinco abusos sexuales a niños y adolescentes, se suicidó anoche de un disparo en un inmueble de la calle 4, entre 49 y 50 de La Plata, donde funciona una oficina de Cáritas en la que residía, informó la Policía.



El sacerdote tomó esa decisión luego de que la jueza de Garantías de La Plata Marcela Garmendia ordenara ayer a la tarde su detención tras un pedido de la fiscal Ana Medina, aunque el arresto no se hizo efectivo debido a que estaba pendiente de resolución ante la Cámara un pedido de eximición de prisión presentado por la defensa del cura.



"El protagonismo y la impronta de espectacularidad que tuvo su presencia en los medios en este último año, continúa ahora con su suicidio", aseguró el texto de la Red que criticó la "dilación de la Justicia" y señaló que "las maniobras de su defensa permitieron que permaneciera libre a pesar del pedido de prisión".



Para la Red, "el cura llevó a cabo un acto final a la medida de las características señaladas en una reciente pericia que le realizó la Asesoría Pericial de La Plata, que concluyó que el imputado tenía “rasgos psicopáticos, perversos, narcisistas y obsesivos” y en la que Lorenzo dijo haberse hecho cura "para dar una mano, (pero) no quiero que me vean derrumbar".



Juan Pablo Gallego, abogado querellante en la causa contra Lorenzo, que pidió en noviembre pasado la detención del cura, vinculó su suicidio con algún tipo de protección a una red de encubrimiento.



"Con su muerte hay muchos que descansan porque si la causa avanzaba había toda una red que lo protegía", dijo hoy Gallego, quien agregó: "no celebro la muerte de nadie, pero esta persona vivía en el descontrol, entraba y salía del país con menores, este hombre amanecía entre alcohol y vicios y era sabido sobre todo por sus superiores que lo protegían".



Para la psicóloga de la Red Liliana Rodríguez, la muerte del párroco "sí va a ayudar a terminar con los fantasmas y el temor de los sobrevivientes de encontrárselo caminando en las calles, un miedo habitual".



"Para los sobrevivientes el impacto de la noticia fue alto. Fue un shock. Todavía no podemos arribar a conclusiones porque estoy trabajando con ellos", dijo a Télam.



"Hay cinco sobrevivientes que testimoniaron y tantos más que no se animaron a hablar", aseveró Rodríguez, quien criticó "la dilación de la Justicia" y precisó que "ningún actor funcionó solito sino que hubo un conjunto de complicidades".



La psicóloga apuntó a "desde una Justicia que puso en duda la palabra de los sobrevivientes hasta un poder que acompañó a Lorenzo todo este tiempo".



El arzobispo de la ciudad de La Plata, Víctor Manuel Fernández, afirmó hoy que el sacerdote "se quitó la vida después de largos meses de enorme tensión y sufrimiento" y pidió a los feligreses católicos "unirnos en oración por él, para que el Dios de la vida lo reciba en el amor infinito", en un comunicado que recibió duras críticas de sobrevivientes.



"El mismo Señor nos ayudará a comprender algo en medio de este misterio oscuro, y nos enseñará algo aún a través de este dolor. Los abrazo a todos con afecto en Cristo", afirmó Fernández en la nota publicada en la web del Arzobispado de La Plata.



Sebastián Cuattromo, co-fundador de la asociación civil Adultxs por los Derechos de la Infancia, calificó ese texto como "bochornoso".



El sacerdote fue denunciado en 2008 por cinco jóvenes aunque la investigación fue rápidamente archivada sin siquiera citarse a las víctimas, pero en marzo pasado Gallego solicitó que la causa se vuelva a activar.



El Fiscal General de La Plata, Héctor Ernesto Vogliolo, reabrió la investigación, que sufrió interferencias de Lorenzo, quien “intimidó e interceptó a cada testigo que fuera a declarar en su contra, entorpeciendo el proceso judicial”, según Gallego.