"La presencia de Alberto Fernández en el PJ viene a cerrar el ciclo de unidad", dice Yasky

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El secretario General de la CTA, Hugo Yasky, destacó hoy la importancia de la presencia del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en la sede del Partido Justicialista nacional (PJ) en la reunión del congreso del espacio con motivo de un nuevo aniversario del nacimiento del ex presidente Juan Domingo Perón. "Es muy importante la presencia hoy de Alberto en el PJ porque a la reunión del congreso nacional se le sumará la Mesa de Acción Política -de la que participó el candidato-, que fue la que permitió ampliar los integrantes del consejo para hacer frente a la intervención del PJ", recordó Yasky al aludir a la disposición del 10 de abril pasado de la jueza María Servini, rechazada luego por la Cámara Nacional Electoral. El sindicalista reseñó que en aquella oportunidad se formaron las "mesas de acción política con la idea de que se tenían que sumar todos los sectores y todas las expresiones del arco político del PJ para demostrar que el partido no era un terreno baldío para que desde la Casa Rosada lo mandaran a intervenir, saltando el alambrado". "Hoy viene a cerrar ese ciclo la presencia de Alberto, que también fue parte de esa mesa, por eso está cargado de sentido para nosotros", puntualizó en diálogo con El Destape radio. El titular de la CTA dijo además que la conformación de esa mesa también tuvo mucha importancia para el anunciado retorno de esa central obrera a la CGT: "Fue lo que nos demostró que esa posibilidad concreta de unificarnos no sólo existía, sino que nos mostró que era difícil explicar, cómo podíamos estar juntos (Héctor) Daer, (Hugo) Moyano, (Aldo) Pignanelli, y en cambio, no podíamos convivir en una central". Por otra parte, Yasky manifestó que las propuestas que le acercarán hoy al candidato del Frente de Todos "están en línea con la idea de alcanzar un país productivo, donde el Estado se haga cargo de la ciencia, la salud y la economía, algo que además tiene mucha sintonía con lo que se ha trabajado en el Instituto Patria y en el grupo Callao". La visita de Fernández a PJ se realizará a partir de las 18, en la sede de Matheu 130, y el candidato presidencial recibirá las conclusiones de las 15 comisiones de técnicos del PJ, que coordinó el ex ministro de Salud Ginés González García.