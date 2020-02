"La solución a la violencia de género es colectiva", dijo Kicillof

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof participó hoy del cierre del primer foro participativo para crear un Plan Nacional contra la Violencia de Género que se realizó en Chapadmalal por iniciativa del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación y se comprometió a convertir las conclusiones de la reunión en "políticas públicas por la igualdad y la equidad".



El foro comenzó ayer con la presencia de más de 500 personas representantes de organizaciones de mujeres y diversidades, y hoy tuvo su segunda jornada con el intercambio de ideas entre representantes de municipios y concejos deliberantes bonaerenses.



La actividad estuvo coordinada por la titular del ministerio nacional, Elizabeth Gómez Alcorta, quien anticipó que se realizarán otros foros en distintos lugares del país.



"Cuando me contaron que este primer foro era en un lugar emblemático como Chapadmalal, quise venir. Es un símbolo de equidad e igualdad social. Necesitamos que Chapadmalal sea otra vez un símbolo de la igualdad social y de la igualdad de aquellos y particularmente aquellas que tienen derechos por tanto tiempo ignorados y postergados”, dijo el gobernador al explicar su presencia, no prevista en la agenda inicial del encuentro.



Tal como explicó Gómez Alcorta a Télam, en cada foro se escucharán las propuestas de la sociedad civil y gobiernos comunales, las que se plasmarán en el Plan Nacional que se presentará a mitad de este año.



"La solución a un problema tan profundo como la violencia de género sólo la podemos encontrar de manera colectiva. Por eso quise estar hoy, no es un foro para la foto, es un espacio de trabajo para escuchar ideas y hacer reflexiones. Como gobernador necesito que las conclusiones se conviertan en políticas. Ese es mi compromiso", resaltó Kicillof.



También participaron de la jornada la ministra de Desarrollo Comunitario, Fernanda Raverta y Estela Díaz, titular del ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.