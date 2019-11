"Lavagna no está considerando asumir cargo alguno", dice uno de sus hombres de confianza

El diputado nacional electo por Consenso Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, hombre de confianza del ex candidato a presidente Roberto Lavagna, salió hoy al cruce de las declaraciones que indican que el ex ministro de Economía aceptó sumarse al "Consejo Económico y Social", y dijo que "las versiones no tienen fundamento".



"Se dicen muchas cosas, pero la realidad es que Roberto Lavagana no está considerando asumir cargo alguno", dijo en diálogo con Télam el hombre de mayor confianza política de Lavagna en la provincia de Buenos Aires.



"Las versiones que indican que Roberto Lavagna estaría asumiendo próximamente un cargo público no tienen fundamento", remarcó a esta agencia el diputado nacional electo que ya había trabajado en la campaña a presidente de Lavagna en el 2007, por lo que es considerado un lavagnista puro, de raíz peronista.



Sobre el rol que el ex ministro de Economía tendrá después de haber sido candidato a presidente por Consenso Federal, que fue la tercera opción que se mantuvo viva en medio de la polarización entre juntos por el Cambio y el Frente de Todos el diputado electo destacó que siempre "van a contar con sus propuestas".



"El compromiso de Lavagna con el país se mantiene intacto y es permanente, por eso no debe asombrar que acepte o promueva diálogos, que brinde opiniones basadas en su reconocida experiencia con espíritu constructivo", remarcó a Télam el diputado electo tandilense.



Sobre todo, "cuando un gobierno democrático, próximo a iniciar su gestión, recibe una situación económica y social tan compleja", agregó Rodríguez.



Al analizar las decisiones que Lavagna tomó tanto a lo largo de la campaña como después de terminada la elección presidencial del pasado 27 de octubre, el electo diputado nacional lavagnista manifestó que su conductor es "coherente con lo que él mismo ha venido pregonando hasta el cansancio: la idea de la unión nacional y el fin de la grieta. Pero las versiones que indican que Lavagna estaría asumiendo próximamente un cargo público no tienen fundamento", concluyó Rodríguez.