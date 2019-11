"Llegamos afianzados para jugar el clásico", valoró Zubeldía DT de Lanús

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El técnico de Lanús, Luis Francisco Zubeldía, valoró que su equipo "llega afianzado para jugar el clásico" del sur ante Banfield, este sábado a las 15.30, en el estadio Néstor Díaz Pérez, por la fecha 13 de la Superliga de fútbol.



"Llegamos afianzados en la punta del torneo y en cuanto al funcionamiento del equipo, pese a que aún tenemos detalles por corregir", indicó el entrenador en la conferencia de prensa ofrecida en el estadio tras el entrenamiento de la fecha.



"Contamos con variantes para poner en práctica tanto en la línea de medios como de ataque de acuerdo a lo que nos oponga el adversario", advirtió el pampeano, de 38 años.



Respecto al desarrollo que puede presentar el clásico, ante la requisitoria de Télam, el ex DT de Racing y Barcelona de Ecuador consideró que "la intención es tener buen juego y profundidad para quedarnos con los tres puntos, aunque los jugadores están preparados para la lucha si el rival propone más fuerza y presión en las marcas".



Reconoció, a la vez, que pese a llegar "puntero a este compromiso y que Banfield se encuentre en las últimas posiciones, no es ninguna ventaja porque los clásicos siempre son motivantes, brindan un plus extra porque de los dos lados se lo quiere ganar como sea".



Por último, confirmó que "volverá Leonel Di Plácido en reemplazo de Luciano Abecasis, al haber cumplido la fecha de suspensión, y Lautaro Acosta (recuperado de un arrancamiento en el aductor derecho) regresará en el ataque luego de cuatro partidos por Carlos Auzqui, suspendido porque llegó a la quinta amonestación".



El técnico cerró la conferencia con la confirmación del equipo para el clásico, que formará con Agustín Rossi; Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Acosta, José Sand y Alexandro Bernabei.



El resto de los concentrados son Lautaro Morales, Abecasis, Tiago Pagnussat, Gastón Lodico, Pedro De La Vega, Tomás Belmonte y Nicolás Orsini.