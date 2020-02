"López Obrador disse para Fernández que quer abrir uma relação bilateral diferente", afirma Felipe S

POR AGENCIA TÉLAM 04 de noviembre de 2019

O deputado Felipe Solá, um dos candidatos a ocupar o Ministério das Relações Exteriores no próximo governo de Alberto Fernández, afirmou hoje que aposta a "abrir uma relação bilateral diferente em todos os sentidos" com o México, durante a sua visita ao referido país acompanhando ao presidente eleito.







Segundo afirmou, esta expectativa se sustenta em que o presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, "gera a possibilidade de uma linha com a América do Sul, que não existia no México com anteriores administrações, e isso é importante".







Assim referiu durante uma entrevista concedida a uma emissora radial no México, onde acompanha Alberto Fernández na primeira visita protocolar para um país após ser eleito presidente nos comícios do último 27 de outubro. O mandatário eleito tinha previsto se reunir também com o poderoso empresário mexicano Carlos Slim.







Sobre o Brasil, Solá assumiu que "é muito baixa a possibilidade" que Alberto Fernández viaje para o referido país, e reconheceu que após as declarações do Bolsonaro, o futuro vínculo "ficou espinhoso e difícil".







"Brasil constrói uma parede que nós temos que trabalhar para derruba-la porque para nós é vital", disse, e acrescentou que "até agora" há informações de que para a posse de Alberto Fernández como presidente, em 10 de dezembro, estará presente o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão.