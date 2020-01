"Los intendentes vamos a contribuir para que las clases comiencen como tiene que ser", dijo Torchio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, aseguró hoy que “la educación es algo central dentro de la provincia, cada municipio y la Argentina", y destacó que los jefes comunales contribuirán para que las clases comiencen el día fijado en el calendario escolar, al participar del acto en el que el gobernador Axel Kicillof anunció la reparación de más de 800 escuelas bonaerenses.



"No nos podemos imaginar escuelas donde los chicos no puedan ir a cursar, donde los docentes no tengan las instalaciones necearías para dar clases. Por eso estamos dispuestos a acompañar esta iniciativa”, dijo el intendente al firmar el convenio entre la provincia y los municipios en los que se intentará reparar la infraestructura de las escuelas.



Previo al lanzamiento del programa "Escuelas a la obra” que presentó hoy el gobierno bonaerense, Torchio dijo que “si queremos un municipio que crezca, tenemos que pensar que el futuro está en la educación".



“Esperemos del lado de los municipios poder contribuir para que efectivamente las clases comiencen como tiene que ser, y que sea un buen año para todos. Este tipo de iniciativas tienen que ver con la inclusión y una mejor educación, y dentro de esto está la infraestructura”, afirmó el mandatario municipal del Frente de Todos en declaraciones a radio Provincia.



Torchio puntualizó que acompañará la iniciativa del gobernador desde su lugar de intendente, y consideró que "tiene que ver con las obras para nuestras escuelas”.



El acto encabezado por el gobernador Kicillof, junto a la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, intendentes bonaerenses y representantes de diferentes sectores que integran el sistema educativo provincial, se desarrolló hoy en la escuela secundaria 3 José Gregorio Rossi, del distrito de Merlo.



Uno de los ejes del programa prevé realizar, en una primera etapa, obras en 818 escuelas con riesgo no iniciar correctamente el ciclo lectivo 2020.



Tendrá una inversión inicial de más de 800 millones de pesos provenientes de fondos provinciales y del Fondo educativo, y beneficiará a más de 275.000 estudiantes bonaerenses y 21.000 docentes y auxiliares.



Los trabajos, que se llevarán adelante conjuntamente entre el gobierno provincial y los municipios, apuntan a la reconstrucción de techos, sanitarios e instalaciones eléctricas, de gas, y agua potable, y trabajos de pintura y reparaciones estructurales.