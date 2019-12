"Los títulos son consecuencia del trabajo", resaltó el "Muñeco" Gallardo

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, subrayó que "los títulos son la consecuencia de un trabajo", tras la consagración de su equipo en Mendoza como campeón de la Copa Argentina, tras imponerse sobre Central Córdoba de Santiago del Estero por 3 a 0.



"Los títulos son consecuencia de un trabajo. En River estamos convencidos de una forma, de una idea", resaltó el "Muñeco" en la conferencia de prensa que ofreció en el estadio Malvinas Argentinas de la capital mendocina, luego del partido ante los santiagueños.



"Creo que River se merecía este final de año. Cuando comenzó la temporada nos propusimos objetivos muy claros y estuvimos a la altura, sin reprocharnos la final de la Copa Libertadores, en la que quedamos a tres minutos de ganarla", recordó el "Muñeco" en alusión a la definición que se les escapó ante Flamengo, en Lima, el mes pasado.



El DT abarcó otros temas como la continuidad de Ignacio Fernández, uno de los mejores jugadores del equipo y de su ciclo, que ya lleva cinco años y medio.



"Nacho tiene contrato hasta junio de 2021 y una cláusula de salida de 15 millones de dólares, muy barata, pero se le va a mejorar su situación y no va a ir a cualquier lado por una cuestión económica", aclaró Gallardo.



River se consagró campeón de la Copa Argentina tras imponerse claramente sobre el equipo santiagueño que hasta hace seis meses jugaba en la Primera Nacional, con los goles de Ignacio Scocco, Ignacio Fernández y Julián Alvarez.



"Tenemos que ver qué jugadores seguirán en el plantel y cuáles se irán, para después analizar los puestos a reforzar. Por el momento ninguno manifestó su deseo de irse y tampoco existe algún interés concreto, salvo el caso de Exequiel Palacios", recordó Gallardo, en alusión a la casi segura partida del tucumano al fútbol alemán.



El entrenador de los "Millonarios" había confirmado en su conferencia de prensa del jueves último su continuidad en River, luego de varios rumores en cuanto a una posible salida del club.



"Soy muy feliz donde estoy, siento respaldo de lo que hago, tanto de los dirigentes, los hinchas y de los jugadores. Me gusta estar en todo y ver crecer la base de futbolistas, de chicos que se van educando, porque no solo con el talento alcanza sino también con el comportamiento, el desarrollo y el respeto, y estoy orgulloso de ser parte de ese desarrollo", concluyó el entrenador.