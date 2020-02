"Me considero un guerrero y me quiero quedar peleándola", dijo el colombiano Villa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero de Boca Juniors Sebastián Villa, figura en la victoria 2-1 ante Talleres de Córdoba por Superliga, se consideró hoy "un guerrero" y reiteró su deseo de quedarse en el club para pelear por un lugar entre los titulares.



"Boca es un equipo demasiado grande y estoy muy contento acá. Tuve la posibilidad de salir, pero me considero un guerrero y me quiero quedar peleándola; aportándole al equipo", señaló Villa en diálogo con Radio Del Plata.



"Me estoy acoplando a lo que quiere (Miguel Ángel) Russo. Siempre quiero dar lo mejor de mí. Es muy importante la confianza que me dan tanto Russo como mis compañeros. Eso se vio reflejado contra Talleres", indicó el atacante colombiano, quien en diciembre pasado fue pretendido por Inter de Miami que milita en la Major Soccer League (MLS) de los Estados Unidos.



Villa, de 23 años, valoró su actuación ante el equipo cordobés, dijo que hizo "un gran partido" porque marcó el primer tanto y concretó la asistencia para el gol de Carlos Tevez.



"Desde que salí de las vacaciones le prometí a mi familia y a mis amigos que el 2020 iba a ser nuestro y espero que así sea. Ellos me dan la motivación que necesito", agregó Villa.