"Me da mucha bronca perder dos puntos a los 50 minutos", reconoció DT de Banfield, Falcioni

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Banfield, Julio Falcioni, admitió que el empate al que llegó Patronato en el quinto y último minuto de descuento del partido que finalizó 3-3 le dio "mucha bronca, porque fue la última jugada, ya que ni siquiera se pudo sacar del medio".



"Me da bronca perder dos puntos en el minuto 50. Era justo la última jugada y en el banco decíamos 'que (Franco) Quinteros no saque la pierna, que no saque la pierna', pero la inexperiencia del pibe lo llevó a cometer la falta (contra Lautaro Comas, que derivó en el penal convertido por Cristian Chimino)", reconoció Falcioni.



"Lo que pasa es que para marcar punta izquierda tenemos a Claudio Bravo en el Preolimpico y hoy Sebastián Dubarbier se fracturó de entrada el dedo mayor de la mano derecha y tenía un gran dolor, así que recurrimos a Quinteros, que con el tiempo irá corrigiendo errores y será un buen profesional", defendió el director técnico al joven de 21 años.



Y posteriormente fue la hora para "Pelusa" de romper lanzas por el más veterano, Renato Civelli, que hoy fue al banco de suplentes por primera vez en esta Superliga.



"De 17 partidos Civelli fue titular en 14, estuvo suspendido en dos y hoy por primera vez fue al banco. Lo conozco desde los 18 años y sé que es temperamental e impulsivo, pero tenemos una excelente relación y ya hablé con él sobre el tema de su salida del equipo, pero sabe que es muy importante para el grupo y siempre lo tendremos en consideración porque es el capitán", argumentó finalmente el entrenador banfileño.



Por su parte Álvarez, ex técnico de Temperley, que tuvo a Chimino jugando como en los "viejos tiempos" que compartieron en el "Celeste" (Cristian Tarragona también actuó en el 'Gasolero'), aseguró que se fue "conforme en general con el rendimiento del equipo, porque los muchachos cumplieron con lo diagramado pese a que hubo algunos errores que habrá que corregir. Pero considero que el equipo tendrá buen rendimiento y buenos resultados, ya que en el segundo tiempo jugamos mejor que Banfield".



"Y en cuanto a los debutantes Oliver Benítez y Lautaro Torres, cumpĺieron muy bien, pero la figura fue Lautaro Comas", concluyó el también ex técnico de Aldosivi, de Mar del Plata.