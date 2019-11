"Moyano tiene que pagar por lo que ha hecho ante la Justicia", dice Esteban Bullrich

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich dijo hoy que el referente del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, es el que tiene que pagar las cosas que ha hecho y responder ante la Justicia "por los abusos que ha tenido".



El legislador se refirió de esta manera a las palabras del sindicalista, que ayer manifestó que hubo periodistas que hicieron "mucho daño" y que "como cualquier hijo de vecino, tienen que pagarla".



"El que tiene que pagar las cosas que ha hecho es Hugo Moyano, porque tiene que responder ante la justicia por los abusos que ha tenido", opinó Bullrich en radio La Red.



En el mismo sentido, agregó que "hay algunos dirigentes que se apoyan en el Frente de Todos (FDT) y creen que con el cambio de gobierno viene la impunidad".



"Nosotros (Cambiemos) vamos a seguir trabajando para que se cumpla la justicia y que los corruptos y los delincuentes estén en la cárcel", advirtió.



Y cuando le repreguntaron si se refería a Moyano, respondió: "Me refiero a todos los corruptos y delincuentes que hay en la Argentina y que hayan violado la ley".



Consultado ante la posibilidad de que los gremios docentes no realicen paros al nuevo gobierno, Bullrich insistió en que las medidas de fuerza a la gestión de Cambiemos fueron por cuestiones "políticas", y añadió que "si la voluntad ahora será que haya clases, voy a aplaudir".



"Es muy lamentable que se llame a un paro político, lo hemos dicho muchas veces. Hubo muchos paros políticos y si la voluntad ahora será que haya clases, para mi será buenísimo para la Argentina, así que voy a aplaudir", indicó.



Por otra parte, negó que cuando ayer el presidente Mauricio Macri lanzó la frase "hay gato para rato" -en la reunión de gabinete ampliado- estuviera pensando en una eventual candidatura con vistas a 2023.



"No fue planteado en esos términos", indicó, y sostuvo que "la gente nos pide que estemos unidos para sostener lo que se hizo bien, y hoy hay que pensar en entregar el gobierno lo mejor posible".