"No es una ley de emergencia, es un punto de arranque", sostuvo Fernández ante empresarios

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente Alberto Fernández pidió hoy "un mayor esfuerzo a las empresas, el agro y la industria" para "reconstruir" el sistema provisional, defendió la ley ómnibus de emergencia que analiza el Congreso y señaló que es "un punto de arranque".



El proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva enviado al Congreso "no es una ley de emergencia" sino que es "un punto de arranque" para "sacar de la situación de pobreza a los que están mal", dijo el Presidente.



Aseguró que servirá para "poner rápidamente en marcha la capacidad productiva" del país" y contar con "180 días para reflexionar en conjunto sobre cómo debemos encarar el futuro".



Al hablar durante un almuerzo de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en un hotel céntrico, que reunió a algunos de los empresarios más importantes del país, el Presidente sostuvo: "Tenemos que volver a poner de pie a la Argentina", pero que no es tarea "solo de un gobierno" sino también de quienes "emprenden, invierten y trabajan" para hacerle frente a la situación económica y social del país, con "cuatro de cada de cada diez argentinos que han caído debajo de la línea de pobreza".



"Y si no revertimos la situación ese número va a ir creciendo y el Estado puede hacer cosas en ese sentido. Ahora, ¿Cuál es la situación del Estado? Es una situación muy endeble. Vive una situación fiscal mucho más compleja de la que ustedes piensan. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad con el que le pagamos a los jubilados está conformado en un 70 por ciento con papeles del Estado, porque el Estado se financió con los recursos de los jubilados", agregó.



En ese sentido, pidió que "no perdamos más tiempo en discutir de quién es la culpa" de la situación económica y social del país, y exhortó a todos que "miremos para adelante", porque "cada día que pasa hay un nuevo argentino que se cae en el pozo de la pobreza", y cuando eso sucede "las economías se resienten", y "no hay capitalismo sin consumidores".



También se refirió a la deuda que Argentina mantiene con sus acreedores, al señalar que "el 95 por ciento de nuestro PBI es equivalente a la deuda" que ha tomado el país, pero que el Fondo Monetario Internacional (FMI), al que calificó como "co-responsable" de esa situación, desde su asunción al frente del Gobierno ha "aceptado" la nueva "lógica de trabajo" sobre "un plan que sea sustentable" en el "mediano y largo plazo" para poder "pagarles".