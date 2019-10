"No hay tiempo para lamentarse", dijo Pablo Lavallén tras la derrota en el clásico ante Unión

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Colón, Pablo Lavallén, sostuvo que "no hay tiempo para lamentarse" en referencia a la caída de esta tarde por 1-0 ante Unión, en el clásico de la ciudad de Santa Fe, válido por la novena jornada de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF). "No hay tiempo para lamentarse. Por eso tenemos que cerrar esta página rápido, ya que se nos vienen los cuartos de final de la Copa Argentina y una final de Sudamericana que jugar", dijo el técnico del conjunto 'Sabalero' en conferencia de prensa, luego del partido jugado en el estadio 15 de Abril. Colón disputará la final de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, de Colombia, el próximo sábado 9 de noviembre a las 17.30 en el estadio 'La Nuevo Olla', de Paraguay, mientras que por Copa Argentina enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires en cuartos de final. "Estos son partidos de pequeños detalles, así se definen los clásicos", continuó. "Con una final por delante, esta derrota no va a dejar secuelas", expresó el técnico de último paso por Belgrano de Córdoba. "No busquen nada raro, porque este equipo está sólido, pero hoy Lavallén. Colón recibirá a Godoy Cruz el próximo sábado 19 de octubre desde las 15.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, en un encuentro válido por la décima jornada de la Superliga Argentina de Fútbol.