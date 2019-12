“No hay un día que no estés en mi mente”, el mensaje de la madre de Brenda Requena

El tiempo pasa pero el dolor queda, esa es la sensación que siente Laura Requena, la madre de Brenda. Se cumplieron 5 meses del femicidio de la joven en el departamento de Albardón. En todo ese lapso su mamá no pudo llenar ese vacío que le dejó la partida de su hija a manos de su pareja Diego Álvarez.

En las redes sociales, Laura decidió escribir un mensaje dedicado a la memoria de Brenda: “Hoy 5 meses sin vos amor mio te extraño y no hay un dia k no estes en mi mente recuerdo nuestro ultimo beso y abrazo si huviese sabido no te dejabar ir se m oprime el pecho pensando en vos en todo lo k te hicieron amor mio Naiara y Jeremias no se van a olvidar de vos te lo juro ellos te aman X Siempre Mi Niña Brenda te Amo”, (sic).

Posteo de Laura Requena en recuerdo de su hija Brenda.

Cabe destacar que Álvarez había denunciado en la policía que el 11 de julio pasado encontró a su mujer con su amante, José Guajardo, y que ella al verse sorprendida huyó sin rumbo. Pero todo fue una mentira. Cinco días después la Policía encontró un cuerpo de mujer que estaba desmembrado y semi calcinado. El 26 de julio se conocieron los resultados del ADN en el que se determinó que el cuerpo era de la joven albardonera.