La madre de Brenda Requena contó qué le dijo al amante de su hija

Hace dos meses le confirmaron la peor noticia que pudo recibir en su vida: encontraron descuartizado y calcinado el cuerpo de su hija Brenda de 24 años, ahora Laura Requena pasa sus horas luchando por tener la tenencia de sus dos nietos y conseguir que la justicia condene al o los asesinos de su hija. En medio de esta lucha la mujer contó que se encontró con José Guajardo quien fuera el amante de su hija y que la abandonó a su suerte.

"Perdón por las malas palabras que voy a decir, pero cuando vi a Guajardo lo traté de ``maric... pu...´´ es que le vo sentado jugando con el celular como si nada", aseguró Laura quien contó que vio al joven en una oficina de tribunales. La mujer contó que el joven no la miró a los ojos y no le respondió nada.

Esta madre confesó que hasta sintió ganas de pegarle y agregó que le molestó que el hombre va acompañado a todos lados por su padre. "Es un hombre adulto, no sé por qué su padre debe andar cuidándolo", aseguró la mujer al recordar al hombre que fue la ultima persona que vio con vida a Brenda quien luego se quedó sola con su marido y apareció muerta días después.

Laura agregó que tiene un abogado quela representa en el marco de la causa judicial en la que se investiga la muerte de Brenda. La mujer contó que hace semanas que no hay novedades ni avances en la investigación. "Yo sé que hay una cosa que aún no se ha encontrado y que podría ayudar a esclarecer lo que pasó", aseguró y agregó que si no hay avance hasta piensa en hacer una marcha para pedir por justicia.

Ante la pregunta de si le gustaría ver a Diego Álvarez, el marido de Brenda y principal sospechoso de su crimen, aseguró que "si quiero verlo quiero ver qué me dice, ver cómo reacciona, qué actitud tiene. Nosotros teníamos muy buena relación nunca tuve un problema con él".

Otra de las grandes preocupaciones de esta mujer es el estado de los dos hijos de Brenda, se trata de un nene y una nena de 5 y 6 años que están bajo el cuidado de la familia de Álvarez. "Yo quiero cuidar a mis nietos, ya hice el reclamo ante la justicia, pero aún no me responden".

La mujer contó que ya ha podido ver varias veces a sus nietos. Son visitas de poco tiempo, con los parientes de Álvarez cerca y con presencia policial para evitar cualquier inconveniente."No se si mis nietos saben que su madre murió, encima la última vez que los vi estaban sucios y con las manitos partidas por el frío", concluyó.