"No me gustó que se ponga en duda mi continuidad", afirmó el DT de Racing Eduardo Coudet

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El entrenador de Racing Club, Eduardo Coudet, pese a la victoria de esta tarde ante Huracán por 1 a 0, se quejó por los rumores que indican que dejará a la entidad de Avellaneda a fin de año y afirmó "no me gustó que se ponga en duda mi continuidad en el cargo y que me voy a llevar medio equipo".



"No me gustó que se ponga en duda mi continuidad y que me voy a llevar medio equipo. Vivo la realidad. Me gusta hablar de fútbol. Entiendo las reglas del juego, pero cuando el mensaje es difuso lo trato de bajar a la realidad", indicó Coudet al término del triunfo ante Huracán por la decimotercera fecha de la Superliga de Primera División de fútbol.



Previo al partido, la gente de Racing lo ovacionó y, al respecto, el "Chacho" señaló:



"les agradezco como siempre. Cuando el hincha se expresa es muy bueno y me pone contento. La realidad está acá, en el cilindro y no en una computadora. No soy ajeno a los rumores pero lo único que desmiento son las mentiras".



Con relación con el partido, Coudet admitió que fue complicado y expresó: "¿Y a quién no le cuesta? A todos les cuesta cuando se ponen ocho o nueve jugadores atrás. Nos cortaron el ritmo. Los últimos dos arqueros que vinieron acá hicieron mucho tiempo".



"Nos seguirá costando cuando vienen a defenderse. La gente nos empujó en los momentos que necesitamos. Queremos ser protagonistas y queda a la vista", prosiguió.



Para el DT de la "Academia": "el objetivo es estar arriba. El equipo está bien y la idea se sostiene. La competencia interna está elevada. Tenemos que ser más pacientes para encontrar los espacios. Hicimos un muy buen partido".



"Ojalá podamos abrir antes los partidos. Hoy me gustó Racing. Tuvo la intención constante y no se desesperó. Estamos arriba otra vez. Tenemos entusiasmo y el equipo tiene una idea clara", concluyó un entusiasta Eduardo Coudet.



El plantel de Racing tendrá libre lunes y martes, para volver el miércoles a los entrenamientos, de cara a las tres últimas fechas antes del receso de fin de año.