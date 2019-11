"No será fácil superar a Central Córdoba para llegar a definir la Copa Argentina" admitió Zubeldía

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El técnico de Lanús, Luis Francisco Zubeldía, admitió que para su equipo "no será fácil superar a Central Córdoba (de Santiago del Estero) para llegar a definir la Copa Argentina", en relación a la semifinal que deberán dirimir este jueves a las 17.10, en el renovado estadio Carlos Augusto Mercado Luna, de La Rioja.



"No podemos confiarnos al enfrentar un equipo que pelea por los últimos puestos, porque no será fácil superar a Central Córdoba, porque es un muy buen equipo" indicó el entrenador después de la derrota con Banfield (0-1), por la 13ra. fecha de la Superliga.



El concepto del pampeano, de 38 años, surgió al relacionar ese compromiso con el traspié ante el clásico adversario de la zona sur, "Lanús está puntero en el campeonato y Banfield vigésimo primero, sin embargo ganó bien este partido, sin que se notara la diferencia en la tabla porque el fútbol argentino es muy parejo. Habrá que tomar recaudos para superar a los santiagueños", consideró.



"Muchos ya nos dan jugando la final (con el ganador de River-Estudiantes de Buenos Aires, que jugarán el mismo día a las 21.10, en Córdoba), pero primero hay que ganar la semifinal", sostuvo el ex DT de Racing y Barcelona, de Ecuador, en declaraciones a Télam.



En tanto, el DT señaló que "al no haber fecha de la Superliga el próximo fin de semana (por la doble fecha FIFA), se va encarar el compromiso por la Copa Argentina con el mejor equipo posible porque el objetivo es hacer el esfuerzo por ganar este torneo, que Lanús nunca pudo lograr", cerró Zubeldía.



Por ello, mañana desde las 9.00, en el polideportivo Lorenzo D'Angelo comenzarán los trabajos específicos con el plantel para ir bien dispuestos al estadio de Vargas, como popularmente se lo conoce, al estadio riojano, con capacidad para 35 mil espectadores.



Se estima, entonces, que el único cambio que presentaría con relación a la formación que perdiera ante el 'Taladro' sería la vuelta de Carlos Auzqui por el extremo derecho del ataque y Lautaro Acosta pasaría a la izquierda, saliendo del once el juvenil Alexandro Bernabei.



Entonces, Lanús formaría con Agustín Rossi; Leonel Di Plácido, Ezequiel Muñoz, Lautaro Valenti y Nicolás Pasquini; Lucas Vera, Facundo Quignón y Marcelino Moreno; Auzqui, José Sand y Acosta.