"No solo quiero ayudar a mi departamento, quiero ayudar a todos los sanjuaninos"

Camila García tiene 22 años y se recibió de profesora de ciencias de la educación el mismo día que salió electa embajadora de Rawson, ahora busca aportar su perspectiva integral como Embajadora Nacional del Sol.

¿Cómo fue el proceso desde que te animaste a ser candidata hasta ser electa?

En primer lugar me llamó mucho la atención este cambio de paradigma, por ejemplo en los requisitos necesarios para elegir en esta edición, ya que en pleno siglo XXI el lugar y la representación social que tiene la mujer actualmente se han ido modificando. Me parece estupendo también que como provincia nos vayamos actualizando y evolucionando.

¿Cuál es tu posición frente a la Educación Sexual Integral?

Me parece que es algo importante que se empiece a implementar en la sociedad, principalmente en los jóvenes y desde tempranas edades. También creo que hace falta un poco de concientización pero además nueva información. En el sentido de no pensar solamente al coito, sino justamente a lo que representa la educación sexual integral, en abarcar todos los aspectos de la persona. Lo social, lo ético, lo cultural. Además creo necesario para ir debatiendo sobre ciertos tabúes como es el género por ejemplo.

¿Cómo decidiste estudiar ciencias de la educación?

Cuando ingresé no tenía muy claro que cómo iba a ser. Toda mi educación secundaria fue en el polivalente y me faltaron algunas materias “sociales” como historia por ejemplo, pero después de un año me enamoré de la carrera. Me permitió tener un juicio crítico, además de descubrir distintas corrientes de pensamiento y de emancipación. Además, mi carrera me permitió vincularla a problemáticas sociales para poder tratarlas.

¿En qué otros ámbitos te desempeñás, además de payamédicos?

Formé parte de varias organizaciones, siempre el espíritu de brindar, más allá del reconocimiento fue lo que me movilizó. Donando ropa, ayudando a chicos en su trayectoria escolar hay muchas organizaciones acá en la provincia que hacen una labor social increíble y hay que saber que están.

¿Por qué iniciaste en los payamédicos?

Empecé porque estuve tres años con problemas de salud, la primera vez que me internaron en ese periodo fue para mi cumpleaños, fue un primero de abril y fue sumamente fuerte para mí. Recuerdo que me cantaron el feliz cumpleaños los enfermeros y los médicos de ahí y ver la sonrisa de mi mamá en ese momento tan angustiante, me fue lo que me hizo un click. Estuve mucho tiempo entre clínicas y estudios y se me despertó algo en el corazón. Los busqué en Facebook y justo buscaban voluntarios, me sumé y a partir de ahí nunca más me fui de esta hermosa familia naranja.

¿Cuáles son tus proyectos como embajadora?

Brindar educación y oportunidades serían políticas fundamentales, también considero que con educación no alcanza, es necesario que haya una concientización dentro de la sociedad asi todos tengamos la posibilidad de acceder a una vida digna. Hay muchas realidades que quedan ocultas, invisibilidades, sobretodo los departamentos alejados, como el Encón en 25 de Mayo que necesitan de la colaboración de la comunidad.

Me parece que ahí juega un rol muy importante la familia, pero también las instituciones para garantizar justamente accesos amplios y sostenidos. Como embajadora me gustaría no solamente ayudar a mi departamento, sino a cualquier persona independientemente del lugar que viva y poder lograr que tengan una mejor calidad de vida.