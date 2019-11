"Quiero devolverle a San Juan lo que le ha dado a mi abuelo"

María Josefina Mazzanti tiene 27 años, es mamá y profesora de danza. Ya trabaja como embajadora cultural y entabla lazos internacionales con medio oriente. Busca poder ampliar su alcance y devolver lo que esta tierra le dio a sus ancestros.

¿Cómo fue el proceso de proponerte como candidata hasta salir electa embajadora?

Lo que más me impulsó primero fue el cambio de reinas a embajadoras, porque me pareció muy importante y muy bueno que no se evaluara sólo la belleza sino que también lo que cada mujer tiene a nivel cultural. Justamente en mi caso yo ya trabajo en el exterior, fomento lo que es el turismo tanto de Argentina en el Líbano como del Líbano en Argentina y vi la oportunidad de maximizar las herramientas que ya tengo para fomentar el turismo de San Juan.

¿De qué trata tu labor en el exterior?

Todo comenzó cuando era parte de la juventud libanesa, ya que soy nieta de libaneses y franceses. En primer lugar quería fomentar la cultura, además quería devolverle a San Juan lo que le había dado a mi abuelo. Acá pudo desarrollarse, acá pudo formar su familia, como muchos otros inmigrantes que llegaron acá incluso sin conocer el idioma. Es por eso que yo elegí

También tuve la oportunidad de quedarme en el exterior pero siempre elegí quedarme porque siento que es el lugar donde mi abuelo pudo construir su vida. Por eso aproveché los viajes que realizaba y la llegada que tenía a cónsules para fomentar el turismo en San Juan, ahí resaltaba las cualidades de nuestro Club Sirio Libanés.

¿Tenés algún momento preciso que recuerdes en ese labor de embajadora?

En cada evento que iba a bailar llevaba folletos de turismo y vino sanjuanino, una vez fui con 20 litros en el avión. Ese año, el 2018, un grupo de 40 libaneses se vinieron a la provincia y quedaron sorprendidos por los paisajes, la naturaleza, las montañas, por nuestra cultura sanjuanina. Fueron a Barreal y quedaron enamorados. Con eso sentí que le devolví un poco de lo que San Juan le había dado a mi abuelo.

¿Cuál fue el legado de tu abuelo?

El construyó y donó el museo Nacif Weiss de la universidad católica de Cuyo, también todo el terreno de lo que es San Ceferino Namuncurá, que ahí está la quebrada Nacif Weiss. Y todo eso mi abuelo lo hizo para agradecer a la provincia por recibirlo y permitir desarrollarse como persona.