"No somos oficialistas ni opositores: somos fiscales", aseguró Carlos Rívolo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Asociación de Fiscales nacionales (Affun), Carlos Rívolo, afirmó hoy que los representantes del Ministerio Público "no son oficialistas ni opositores, son fiscales", al enfatizar la independencia de ese cuerpo judicial.



"No debe ser natural que nuestra sociedad tome que cada cambio de gobierno implica que nuestra actuación tiene que cambiar", sostuvo Rívolo en el brindis de fin de año de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun).



En tanto, la ministra de Justicia, Marcela Losardo, resaltó que los fiscales serán "piezas claves" al cabo de la reforma judicial que impulsa el gobierno de Alberto Fernández, ya que se prevé la instauración del sistema acusatorio en manos de esos funcionarios.



Al respecto, Rívolo sostuvo que "nos van a poner una herramienta poderosísima, el sistema acusatorio, en nuestras manos". Y destacó que "vamos a acompañar los proyectos en términos de que el acusatorio se instaure".



Añadió que "somos capaces de llevar adelante una investigación y tenemos que demostrar que somos capaces de llevarlo independientemente", tras lo cual enfatizó: "No somos oficialistas ni somos opositores: somos fiscales".



Rívolo fue el primer fiscal del "caso Ciccone" que investigó al ex vicepresidente Amado Boudou, condenado a pena de cárcel por ese affaire. Pero por iniciativa de Boudou, el representante del Ministerio Público terminó apartado de la causa, igual que el juez Daniel Rafecas, ahora propuesto para Procurador General. En aquella ocasión también debió renunciar el jefe de los fiscales, Esteban Righi.



En tanto, Losardo, quien ayer prometió que en el nuevo gobierno habrá respeto por la independencia del Poder Judicial, señaló que "desde el Poder Ejecutivo asumimos el compromiso de procurar políticas que den al pueblo las soluciones que se necesitan".



"Estamos desarrollando la nueva aplicación del Código Procesal Penal" que "fortalece la transparencia del proceso" y que se está resolviendo "qué piezas clave son ustedes y qué desafío van a tener".



"Quiero que no tengamos que escribir una línea más sobre la independencia: quiero que la podamos ejercer", aseveró Losardo.



También habló el Procurador General interino, Eduardo Casal, mientras el ex procurador Nicolás Becerra estuvo a cargo de proponer el brindis.



Entre los fiscales federales presentes estuvieron Ramiro González, Franco Picardi, Paloma Ochoa y Eduardo Taiano y asistió el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.