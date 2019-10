"Nos importa ser protagonistas" definió el DT Orfila

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Alejandro Orfila, entrenador del sorprendente Atlanta, líder de la zona A de la Primera Nacional, resaltó que a su equipo le importa “ser protagonista” con el objetivo de regresar a una Primera División en la que no habita desde hace más de treinta años.



“Nos importa ser protagonistas. La intención es plasmar un esquema dinámico, con vocación ofensiva”, dijo el técnico uruguayo, una vez concluido en Villa Crespo el triunfo del "Bohemio" sobre San Martín de San Juan (3-1)



“Nos animamos a proponer y arriesgar. Tal vez nos falte algo de claridad aún. Pero no hay que olvidar que mantuvimos en jaque a un equipo que hace cuatro meses estaba en Primera División”, se jactó el ex DT de Comunicaciones y Ferro.



“Mantuvimos siempre el control del partido. Y me alegro porque (Luis) López volvió al gol con su doblete. Para un delantero siempre es clave convertir”, elogió el técnico, en relación a las dos conquistas anotadas por el ex Tristán Suárez, que lleva ocho a lo largo del torneo.



Atlanta reúne 22 unidades (7 triunfos, un empate, una derrota) y encabeza las posiciones de la zona A, con uno de ventaja sobre Estudiantes de Buenos Aires (21), que mañana se enfrentará a Ferro, en Caballito, desde las 21.10.