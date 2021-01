“Nunca podría garantizar matar a alguien”, dijo Garcés tras renunciar a la dirección del Marcial Quiroga

La doctora Inés Garcés rompió el silencio luego de presentar su renuncia a la dirección del Hospital Marcial Quiroga. La profesional adujo motivos personales, aunque este miércoles explicó que exclusivamente tiene que ver con su juramento hipocrático que la hace no coincidir con la implementación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

“Nunca podría garantizar matar a alguien porque realmente mi juramento hipocrático dice que jamás tengo que hacer daño y luchar por la salud de la gente”, argumentó la médica en diálogo con la radio AM 1020.

Garcés sostuvo que, de igual manera que lo establece el Código Civil y Comercial, se es persona desde el momento de la concepción: “La ciencia no cambió”, expresó. Sin embargo, la profesional sostuvo que respeta la convicción que es contraria a su manera de pensar.

La exdirectora del nosocomio indicó que su postura fue anunciada públicamente en el año 2018 cuando comenzó a debatirse el proyecto del aborto en el Congreso nacional.

“El cargo lo venía ejerciendo como se me solicitó y estoy agradecida por ese reconocimiento para seguir otro mandato, pero realmente hay una convicción personal: no coincido con esta ley”, precisó.

Garcés explicó que en el 2018 comenzaron a planificar una propuesta desde los agentes sanitarios del hospital para hacer algo sobre el proyecto del aborto que se estaba presentando. Según contó que ella “no tenía ningún inconveniente y no podía esconder una convicción tan fuerte”. En ese momento se manifestaron en la puerta del nosocomio, pero nunca, de acuerdo a lo que contó, se prohibió esas posturas contrarias.

“Yo tengo la oportunidad de dar un paso al costado porque no soy ginecóloga. No puedo seguir en el cargo porque la ley no prevé la objeción de conciencia institucional”, mencionó.