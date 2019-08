¿Qué hay que hacer si no se va a ir a votar?

Este domingo son las PASO por lo que los argentinos deberán ir a las urnas. Si hay personas que decidan no asistir a sufragar deberán explicar los motivos para no tener que pagar una multa en efectivo.

Para los jóvenes de 16 o 17 años no es obligatorio que vayan a votar en las elecciones pero es un derecho que tienen y pueden elegir hacerlo. Si no lo hacen, la ley no sanciona.

Si por algún motivo se elige no ir a las urnas es necesario que se pueda justificar el por qué. Por ejemplo, si alguien se enferma hay que pedir un certificado médico para presentar en la Secretaría Electoral y justificar la ausencia. Se puede entregar hasta 60 días después de la elección, en la dependencia correspondiente al domicilio.

Si se está a más de 500 kilómetros del lugar donde hay que votar, hay que presentarse en la comisaría más cercana y pedir un certificado. Si se vive en otro país, también se podrá votar; para esto hay que estar inscripto en el registro de electores argentinos residentes en el exterior.