"Que nos empiecen a respetar", advirtió Diego Monarriz sobre el San Lorenzo que dirige

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

"Que nos empiecen a respetar" advirtió hoy Diego Monarriz, entrenador de San Lorenzo, a los rivales que va a enfrentar en los 6 partidos que faltan para finalizar la Superliga del fútbol argentino.



Sobre este tema y refiriéndose a Newell's, con quien se enfrentará el lunes por la fecha 18 fecha del campeonato, el técnico vaticinó que "nosotros vamos a estar fuertes y duros", para el partido.



Además, el DT de 51 años adelantó que el equipo estará "a la altura de las circunstancias" con el objetivo de no alejarse de los puestos de la punta del torneo.



Al describir al plantel rosarino, Monarriz manifestó que "(Frank) Kudelka es un técnico que juega de la misma forma, trata de ser protagonista y posee un plantel de buen juego".



El equipo que pretende el ex enganche 'santo' es el que jugó el segundo tiempo ante Estudiantes de La Plata (empate 1-1), que "fue protagonista, generó situaciones y tuvo la posesión" del balón.



Respecto a la caída del pase del delantero Adolfo Gaich a Brujas de Bélgica y como esto podría afectar al jugador, el entrenador rescató que "tiene 20 años y a la gente a favor".



El técnico azulgrana admitió "no tener ni idea" si San Lorenzo se retiró del marcado de pases, aunque reconoció que "estamos bien" con los refuerzos en la actual temporada.



En cuanto al equipo que planea parar ante la 'lepra', reconoció que trabajaron está semana "de la misma manera" que la anterior, dando a entender que repetirá el once que inició el partido ante Estudiantes de La Plata: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Alejandro Donatti y Bruno Pitton; Gerónimo Poblete, Diego Rodríguez, Juan Ramírez y Óscar Romero; Ángel Romero y Nicolás Fernández.



En otro orden, el presidente de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, anunció que el club de Boedo llegó a un acuerdo con la empresa española IDOM para elaborar el proyecto del nuevo estadio en avenida La Plata.



"La trayectoria de IDOM habla por sí misma; no queremos dejar nada librado al azar y por eso su asesoría nos parece una opción inmejorable", aseveró Tinelli sobre la compañía que elaborará la planificación sobre el nuevo estadio Papa Francisco.



Además, destacó que "el proyecto lo dirigirá el brillante arquitecto español César Azcarate", el mismo profesional que realizó la construcción del Nuevo San Mames en Bilbao, España.



También indicó que será parte del proyecto la compañía estatal china CREC (China Railway Engineering Corporation), especializada en construcción e ingeniería.



San Lorenzo se medirá el lunes, a partir de las 21:10, ante Newell's Old Boys en Rosario, partido por la fecha 18 de la Superliga que controlará Pablo Echavarria.