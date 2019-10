"Racing nos tiró 10 millones en la cancha y Banfield empató con pibes del club", dijo el DT Falcioni

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador de Banfield, Julio Falcioni le "devolvió gentilezas" a su colega de Racing, que remarcó en tono cuestionador que el "Taladro" puso "a ocho hombres en defensa", al señalar que "en el segundo tiempo (Eduardo) Coudet mandó a tres jugadores a la cancha que juntos valen 10 millones de dólares, pero se les empató con los pibes del club".



"Valoro lo hecho en el primer tiempo porque le jugamos de igual a igual al campeón del fútbol argentino.



En el segundo Racing tuvo mayor control de la pelota y eso nos obligó a defendernos más, pero igualmente generamos situaciones para convertir que no pudimos resolver", explicó Falcioni una vez consumado el 0-0 en el Cilindro de Avellaneda.



"La falta de definición es un problema que estamos tratando de solucionar y ya lo hablé en la semana con los delanteros, para darles confianza y que se reencuentren con el gol", explicó.



Y ante la consulta de Télam destacó al reaparecido arquero colombiano Mauricio Arboleda "porque tuvo muy buen rendimiento y, como tiene criterio, sabe hacer las pausas necesarias. Por eso, cuando salimos del fondo siempre se apoyó en Renato Civelli y Alexis Maldonado, los dos marcadores centrales".



"Hicimos un buen partido como el del año pasado, en que también le empatamos a Racing 0 a 0 en Avellaneda", resaltó.



"Y sobre todo que en el segundo tiempo Racing, con los ingresos de David Barbona, Darío Cvitanich y Claudio Reniero puso 10 millones de dólares en la cancha, pero nosotros le empatamos con los pibes del club", apreció.



Lo que también le salió bien a Banfield fue la quinta amarilla de Sergio Vittor, ex Racing, que se limpió, no jugará con Unión en la próxima fecha, pero podrá estar en el clásico con Lanús. Civelli, con cuatro amonestaciones, estará en la cuerda floja ante los santafesinos.