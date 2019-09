Rompió el silencio la excandidata de Espert detenida por robar

Eliana Scialabba, la excandidata del frente Despertar encabezado por José Luis Espert, se defendió en Twitter tras haber sido detenida por robar mercadería en un supermercado.

La economista era segunda candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires pero fue desplazada de la lista tras este hecho. A través de una serie de tweets aseguró que se trató de una “operación” en su contra por lo que sufrió “perjuicios muy grandes” en su vida personal y profesional.

“Como es de público conocimiento, y en plena efervescencia electoral, se me acuso de haber substraído mercadería de un conocido supermercado. Por entonces, y debido fundamentalmente al contexto -y no a los hechos- decidí no hacer declaraciones públicas pese a que la información que circulaba no era veraz”, comenzó explicando.