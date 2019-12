"Russo tiene personalidad como para ser técnico de Boca", dijo el "Patrón" Bermúdez

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Jorge Bermúdez, ex jugador del club que a partir de la próxima semana se integrará al consejo futbolístico de Boca Juniors (posiblemente como manager) que encabeza Juan Román Riquelme, dijo hoy que Miguel Angel Russo "tienen personalidad suficiente" como para dirigir al "Xeneize".



"No hay nada resuelto. Russo es un técnico que nos gusta, estuvo cerca de dirigir las selecciones de Paraguay, Colombia y Ecuador. Tiene la personalidad que se necesita para ser técnico de Boca y ya sabe lo que esto", dijo el ex zaguero colombiano a ESPN.



Russo dirigió a Boca en 2007, cuando el club de la Ribera ganó su última Copa libertadores, con un Riquelme brillante.



"El equipo que queremos armar tiene que tener un nivel diferente para pelear las cosas importantes, especialmente las internacionales. Tiene que ir a ganar siempre sin regalarse", agregó.



En cuanto a Carlos Tevez, Bermúdez indicó que "sé que Román hablará con él. Es un ídolo y tiene que volver a estar con ganas".



Cuando le mencionaron el nombre de Ricardo Centurión y un posible regreso a Boca, dijo que "es un jugador con características distintas. Y en cuanto a los temas personales, no creo que estando Román, Seba (Battaglia), Raúl (Cascini) o yo haya problemas para acomodarlo o ponerle ciertos limites", concluyó.