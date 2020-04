"Saludables, libres de virus" y con un vino: así terminó la "aterradora" experiencia de 2 extranjeros en San Juan

Los 2 extranjeros que fueron acusados el 18 de marzo en San Juan de evadir la cuarentena ya quedaron en libertad y están "saludables y sin virus", según contó uno de ellos en su cuenta de Instagram.

"Hoy nos ofrecieron una libertad pequeña pero muy apreciada", dijo el británico Criss Fletcher, quien se encuentra junto al estadounidense Jared Lee Johnson en un hotel de calle España entre Mitre y Santa Fe.

Como cumplieron los 14 días de aislamiento y no presentaron ningún síntoma de coronavirus, la custodia policial que tenían se fue.

"Los policías han salido del hotel y se nos ha otorgado el derecho de salir. Ya no estamos en cuarentena forzada, salvo las medidas nacionales de cuarentena que todos están siguiendo", dijo en su posteo.

Y agregó: "Estamos saludables y libres de virus".

Fletcher lamentó que ahora "encontrar un camino a casa es otro obstáculo que puede tomar tiempo superar" pero "al menos ahora tenemos la libertad de tomar un colectivo o avión (para volver) cuando llegue la oportunidad".

"El dueño del hotel nos trajo una botella de vino para celebrar la pequeña victoria y me recuerda que nos podrían haber tocado lugares peores", se despidió con saludos a sus amigos. El vino es de una bodega mendocina.

Semanas atrás Fletcher habló con DIARIO HUARPE y describió su situación como "aterradora, dramática, pero podría ser peor".

Es que a los dos extranjeros los detuvieron cuando llegaron a San Juan, les hicieron varios exámenes médicos y los obligaron a quedarse en ese hotel.

"Estoy bien. Los médicos me examinaron dos veces y no tengo signos ni síntomas del virus. No estuve en países infectados, solo en América del Sur desde el año pasado", afirmó.

En el momento de la detención, los turistas mostraron sus pasajes aéreos con fecha de diciembre y aseguraron que estaban recorriendo el país, aunque las autoridades dijeron que era mentira y debían cumplir la cuarentena obligatoria para todos los que llegaban desde el exterior.