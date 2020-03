"Mi situación es aterradora", dijo el el inglés acusado de violar la cuarentena en San Juan

El inglés detenido este miércoles en San Juan acusado de evadir la cuarentena dispuesta para los que llegan del exterior relató que su situación es "aterradora, dramática, pero podría ser peor".

Se trata de Criss Fletcher, quien quedó alojado en un hotel de calle España entre Mitre y Santa Fe, en Capital, con una custodia policial en la puerta.

"Estoy bien. Los médicos me examinaron dos veces y no tengo signos ni síntomas del virus. No estuve en países infectados, solo en América del Sur desde el año pasado", dijo a DIARIO HUARPE.

El turista aprovechó para defenderse: "El protocolo de cuarentena entró en vigencia después de ingresar a la Argentina y después de ingresar a San Juan. No represento un riesgo, pero estoy cumpliendo con todos los consejos y protocolos ofrecidos por las autoridades y los profesionales médicos para garantizar plenamente la seguridad de las personas de San Juan y la Argentina".

Foto: Criss Fletcher

En su cuenta de Instagram, Fletcher escribió:

Estoy agradecido por este punto de vista. Estoy agradecido por la amabilidad y generosidad de una comunidad que tiene miedo. Estoy agradecido de no estar solo cuando estoy tan lejos de casa. Estoy agradecido por el amor y el apoyo de las personas que también están sufriendo en este momento extraño y desordenado; personas sin trabajo, enfermas, preocupadas por su familia, preocupadas por su futuro. Lo siento, pero también estoy agradecido, por los viajeros que he conocido que han terminado sus viajes temprano, o que están tratando de llegar a casa, y saben cómo se siente

Mi situación es extraña, aterradora, dramática, pero podría ser peor. Estoy sano, cómodo y seguro.

Para todos, espero que esto termine pronto. Manténgase saludable, mis amigos.