"Si el equipo no ganó fue responsabilidad mía y de los jugadores" admitió Berón

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El técnico de Independiente, Fernando Berón admitió que "si el equipo no ganó" fue responsabilidad suya y "de los jugadores" por la derrota de anoche ante Banfield (1-0), en el Libertadores de América, por la 16ta fecha de la Superliga.



"No es bueno que haya reprobación con insultos por el rendimiento del equipo y menos para el presidente (Hugo Moyano), porque hay que volver a mirar un poco hacía atrás, si el equipo no ganó fue responsabilidad mía y de los jugadores", sostuvo Berón en conferencia de prensa.



"No hay que sacarle méritos al adversario que hizo un planteo cerrado, ordenado, que entendió lo que más le convenía para que no le llegaramos. En todo caso hubo falencias nuestras en no saber como superar esa propuesta", reconoció el entrenador, que está muy cerca de ser confirmado en el cargo hasta diciembre de 2020, para reducir el presupuesto de fútbol.



En cuanto al bajo nivel expuestos por algunos jugadores, en especial los refuerzos contratados, el DT expuso que se debe a que "al equipo le cuesta encontrar el funcionamiento adecuado y esto trae aparejado que algunos jugadores muestren altas y bajas en su rendimiento".



Por último, sobre el ingreso del delantero Alan Velasco, de 17 años, desestimó que lo hiciera entrar "en los últimos minutos porque desde la tribuna pedían que 'ponga a los pibes', al contrario en el contexto del partido no era lo más conveniente para èl, pero era el último cambio ofensivo que se podía hacer y se optó por su desfachatez para que generara algún desequilibrio en la defensa rival", concluyó Berón.