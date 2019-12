"Si hay grandes beneficiarios de este paquete impositivo, son las pymes y comercios", afirmó Massa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sostuvo hoy que "si hay grandes beneficiarios de este paquete impositivo" que propone el proyecto de ley de Solidaridad Social, "son las pymes y los comercios que representan el 70 por ciento del trabajo en Argentina".



Al brindar declaraciones a los medios presentes previo a su ingreso al Congreso, Massa consideró que el proyecto es "un cambio de paradigma en la distribución del ingreso", y que "el desafío es volver a poner en marcha la economía y encontrar un sistema impositivo un poquito más justo en donde el que más tiene más paga, y el que menos tiene, menos paga".



Massa afirmó que desde el oficialismo están "abiertos a cualquier aporte que sirva para sumar, manteniendo la piedra angular de este programa, que es un cambio de paradigma en la distribución del ingreso".



"Aspiro a que el debate y la discusión sea inteligente y propositiva, y no descalificante, porque Argentina tiene un 60% de inflación, 40% de pobreza, una deuda monumental que no vemos en autopistas y trenes, sino que con ella se financió la fuga de capitales y la timba financiera", agregó.



Consultado al respecto, el diputado aseveró que los jefes de bloque la UCR y del PRO, Mario Negri y Cristian Ritondo, "no" le "enviaron propuestas" de modificación del proyecto de ley de Solidaridad Social.



La cámara baja debate hoy el proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que ayer obtuvo dictamen favorable en un plenario de comisiones.