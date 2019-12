"Siento doble alegría por los dos goles y por el primer título que gano", valoró Matías Rojas

El volante ofensivo paraguayo de Racing Matías Rojas dijo sentir "doble alegría por los dos goles" que le tocó convertir y por su "primer título" obtenido en la Argentina, tras el éxito ante Tigre (2-0) alcanzando el primer Trofeo de los Campeones de la Superliga.



"Es especial esta noche para mí porque fue el partido que mejor jugué desde que estoy en Racing -desde julio último-, marqué dos goles y estoy muy contento porque es mi primer título en la Argentina", destacó Rojas en declaraciones para la prensa.



Prosiguió con que fue el partido "más importante" que ha jugado en la Argentina, tras su paso previo por Lanús y Defensa y Justicia, por lo que se sentía "muy emocionado", habiendo sido la figura del partido.



"Esta victoria resultó un deshago porque no veníamos bien, con una mala racha, pero tenemos un buen grupo y nos pudimos recomponer para darle una nueva alegría a todos los hinchas", concluyó "Mati", de 24 años, surgido de Cerro Porteño, de Paraguay.



El gran referente del plantel "académico", Lisandro López, admitió que este nuevo logró "significa mucho más" de lo que vino "a buscar a Racing", que cuando regresó "era con la ilusión de poder ganar un título", reconoció.



"Hacía 25 días que no podía entrenar con el grupo por la lesión que arrastraba, hice todo el esfuerzo para llegar con lo justo a esta noche, que me tocó estar en el banco y pude entrar en los últimos minutos del segundo tiempo para compartir la alegría de esta final ganada", resaltó el goleador del conjunto de Avellaneda.



Por su parte, el experimentado marcador lateral derecho Iván Pillud se mostró muy emocionado, al borde de la lagrimas, al comentar: "Pude volver a ser titular después de pasarla muy mal por la enfermedad que tuve (hepatitis B, hace unos años) y nunca imaginé que podría ganar tres títulos con esta institución".



Por ello resaltó que esta vuelta triunfal se lo debía al "apoyo de la familia, del 'Chacho' -Coudet- y de los compañeros", a quienes agradeció profundamente.



"Nosotros sabíamos que tenemos un equipo con mucha jerarquía, que no veníamos jugando bien, pero nos reivindicamos con este titulo", concluyó Pillud.